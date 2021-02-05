BGM Gamejam Fest İçin Geri Sayım Başladı

BGM Gamejam Fest; alanında uzman kişilerin oyun yazılımı eğitimlerine, birbirinden eğlenceli sosyal etkinliklere ve sürpriz hediyelerin dağıtılacağı çekilişlere ev sahipliği yapacak.

Bahçeşehir Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi IEEE Computer Society topluluklarının ortak çalışması olarak karşımıza çıkan etkinliğin son 48 saati ise başvuruda bulunan katılımcılar ile nefes kesen bir Gamejam yarışmasına sahne olacak.

Yarışmada ilk üçe girmeyi başaran gruplara para ödülü takdim edilecek. İster eğitimler, ister çekilişlere ister yarışmaya katılmak isteyin; buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz.

8-14 Şubat tarihleri arasında, 1 hafta boyunca sürecek olan BGM Gamejam Fest hakkında daha fazla bilgi almak için bgmgamejamfest.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca etkinlik hakkında son gelişmelerden haberdar olmak için Instagram hesabını da takip edebilirsiniz.

Not: Gamejam, konseptin yarışma başlamadan hemen önce yarışmacılara açıklandığı ve belirlenen sürede bir oyun geliştirilmeye çalışıldığı bir yarışma formatıdır.