2020 yılının Nisan ayı itibariyle en çok tercih edilen bilgisayar işletim sistemleri belli oldu. Windows 10 pazar payında düşüş yaşarken Apple’ın macOS işletim sistemi bu süreçten en kazançlı çıkan isim olarak göze çarpıyor.

Bilgisayarları boşa elektrik tüketen makineler olmaktan çıkarıp kullanılabilir hale getirmek için bir işletim sistemine ihtiyacımız var. Pek çok firmanın geliştirdiği farklı işletim sistemleri, dünya çapında kullanıcıları çekmek için rekabet ediyor.

İşletim sistemlerinin kullanımlarına dayanan pazar payı ölçüm sonuçları açıklandı. Windows 10 pazarın liderliğini yapmaya devam etse de pazar payında düşüş yaşadı. Bu düşüşten en çok macOS fayda sağlamış durumda.

Windows 10 zirvedeki yerini koruyor

Windows 10 halihazırda en popüler işletim sistemi ve dünyadaki bilgisayarların yarısından fazlasında kullanılıyor. İşletim sisteminin pazar payının, yeni piyasaya sürülen cihazların ve Windows 7’nin emekli olmasının da etkisiyle artış göstermesi bekleniyordu. Nisan 2020 rakamları ise tersini işaret ediyor.

NetMarketShare verilerine göre Windows 10, pazar payının ufak bir kısmını kaybetti ve işletim sisteminin pazar payı %57,34’ten %56,08’e geriledi. Öte yandan macOS’un pazar payı ise %3,41’den %4,15’e çıktı.

Windows 7 azalsa da bitmedi

Windows 7 ise emekli olmasının ardından %25,59 pazar payına düştü. Yeni güncelleme ve güvenlik yaması almayan işletim sistemindeki bu düşüş de oldukça normal. Microsoft da kullanıcılarına Windows 8.1 ve Windows 10 gibi güncellenen işletim sistemlerine geçmeleri tavsiyesinde bulunuyor.

Güvenlik uzmanları Windows 7’deki açıkları hedef alan saldırıların gittikçe arttığını ve bu eski sistemlerin saldırganlar için popüler bir tercih haline gelmeye başladığını söylüyor. Windows 7’nin daha yeni sistemlerle benzer kodlara sahip olması, bu sistemleri de riske ediyor.

Windows 10’un popülerleşmesi için Microsoft çaba gösterse de insanlar pek istekli değil ve Windows 7’ye tıpkı Windows XP’de olduğu gibi bir bağlılık gösteriyorlar. 2014 yılında emekli olan XP o kadar seviliyordu ki bugün bile işletim sisteminin pazar payı %1,32 oldu.