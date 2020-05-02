Bir süredir beklenen Windows 10 Mayıs güncellemesi için dün bir yama daha yayınlayan Microsoft’un birkaç hafta daha zamana ihtiyacı olduğu söylendi. Güncellemenin genel kullanıma açılması için kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekebilir.

Microsoft bir süredir Windows 10 güncellemesi üzerinde çalışıyor ve kullanıcılar yeni yazılımı son derece merakla uzun zamandır bekliyor. Mayıs ayının da gelmesiyle beraber yeni güncellemeye kavuşacaklarını düşünen kullanıcılar bu kez yanıldı gibi görünüyor çünkü dün güncellemeye dair bir yama yayınlayan Microsoft’un bu hamlesinden sonra Windows 10 güncellemesinin bir süre daha gecikeceği yönünde yorumlar yapılıyor.

Windows 10 20H1 versiyon 2004 şeklinde adlandırılan güncellemenin dün yayınlanan yamasından sonra kimi kaynaklar yakında tüm kullanıcılar için yayınlanacağı yorumunu yaparken kimileri de bu yeni yamanın asıl sürümü geciktireceği tahminlerinde bulunuyor. Gecikmeyle ilgili iletilen herhangi bir resmi açıklama olmasa da çeşitli kaynaklar bu yeni durumdan sonra kapatılması gereken bir güvenlik açığının ortaya çıktığını ve bu yüzden kullanıcıların bir süre daha bekleyeceğini söylüyor. Ayrıca onaylanmamış bir kaynak da güncellemenin normal şartlarda 12 Mayıs tarihinde kullanılabilir olacağını ancak şimdi ortaya çıkan sorunun bu tarihi bir iki hafta ileri atacağını bildiriyor.

Pek çok kaynak tahmin bildiriyor

Yine başka bir kaynakta şirketin Mayıs sürümü için 12 Mayıs tarihinde, geliştiriciler için ise 28 Mayıs tarihinde genel kullanıcılar için bir güncelleme yapacağı ısrarla vurgulanmış durumda. Microsoft cephesinden henüz konuyla ilgili herhangi bir olumlu ya da olumsuz açıklama yapılmadığını da ekleyelim. Zaten kaynaklar da her ne kadar tarih vererek ilerleseler de Microsoft’un bunu resmi olarak açıklamadığını ve tarihlerde değişiklik olabileceğini belirtiyor.

Güncelleme için daha çok hata düzeltmelerine odaklandığı bilinen Microsoft’un Windows 10 2004 olarak bilinen sürümü bugüne kadar zaten pek çok kez güncellediği biliniyor. Bu genel yavaşlık durumunun dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yüzünden olduğunu tahmin eden Windows kullanıcıları forumlar ya da iletişim mecraları üzerinden konuyu sıkça tartışır durumda. Bakalım son sürüm ne zaman serbest hale getirilip kullanıma sunulacak, biz de merakla bekliyoruz.