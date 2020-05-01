Windows 10 V.2004'ün Final Sürümünü Insider İçin Yayınlandı

Microsoft, Windows 10 versiyon 2004 güncellemesinin final sürümünü Insider kullanıcıları için yayınlamaya başladı. Mayıs 2020 güncellemesi olarak da bilinen versiyon 2004, yakında tüm kullanıcılar için yayınlanacak.

Microsoft, aylardır üzerinde çalıştığı Windows 10 20H1 versiyon 2004 olarak adlandırılan Mayıs 2020 güncellemesini sonunda tamamladı. Microsoft şimdi, 19041.208 olarak adlandırılan final sürümünü Windows Insider kullanıcıları için yayınlamaya başladı.

Microsoft, 2019 kasım ayınının son günlerinde Windows 10 versiyon 2004 güncellemesine yeni özellikler eklemeyi bıraktı ve daha çok güncellemedeki sorunları çözmeye odaklandı. O zamandan bu yana versiyon 2004'ü hızlı döngüden yavaş döngüye kadar yavaş bir şekilde birçok kez güncelledi ve nihayet tamamlanan sürüm Insider kullanıcıları ile buluşuyor.

Windows 10 versiyon 2004, Sürüm Önizlemesi kademesi için yayınlandı

Windows 10 versiyon 2004 güncellemesi toplu güncelleştirmeler içeriyor ve bu nedenle bilgisayarı yeniden başlatmayı gerektiriyor. Son derleme yalnızca Windows 10'u 'Sürüm Önizlemesi' kademesinde test edenlere sunuluyor. Ancak, Windows 10 versiyon 2004'ün herhangi bir derlemesini çalıştıran kullanıcılar da Windows Update'te güncellemeleri kontrol ederek yüklemeyi manuel olarak başlatabiliyorlar.

Garip bir şekilde, final yapısı hala bazı sorunları içeriyor. Windows Mixed Reality'de düzinelerce kullanıcıyı etkileyebilecek bir sorun var. Ayrıca Microsoft'un Dağıtım Görüntüsü Bakımı ve Yönetimi (DISM) ilgili bir sorun ve Giriş Yöntemi Düzenleyicisi (IME) ile bazı uygulamalar arasında sorunlar olduğu bildiriliyor.

Windows 10 versiyon 2004, final sürümüne erişmesinin ardından yakında tüm kullanıcılar için yayınlanacak. Güncellemenin genel Windows 10 kullanıcıları için ne zaman yayınlanacağı ise henüz net olarak belli değil.