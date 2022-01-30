Bilim İnsanları 100 Bin Yeni RNA Virüs Keşfetti

Kanada'daki British Columbia Üniversitesi araştırmacıları bir süper bilgisayar yardımıyla 100 bin yeni RNA virüsü keşfetti. Bu keşif sonrası bilinen RNA virüs sayısı 10 katına çıktı. Araştırmacılar virüslü örnekleri nerelerden aldıkları ile ilgili bir harita paylaştı.

Son zamanlarda Corona virüsüyle birlikte hastalık ve virüslerden günlük hayatımızda çok daha fazla bahsetmeye başladık. Korkarak söylemeliyiz ki ilerleyen günlerde daha çok virüs ismi duyabiliriz. Bilim insanları yaptıkları araştırmalarda 100 bin yeni RNA virüsü tespit etti. RNA virüsü, adından da anlaşılacağı üzere genetiğinde RNA bulunduran virüslere verilen ad. Günümüzde en çok duyduğumuz RNA virüsü ise; COVID-19 pandemisini yaşamamıza sebep olan SARS-CoV-2.

COVID-19’u atlatıyor muyuz, atlatacak mıyız derken yeni virüsler bulunduğunu öğrenmek pek de iç açıcı bir durum değil. Corona virüsüyle ilgili son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın içinizi biraz olsun aydınlatabilecek açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz. Tabii 2019’dan bu yana hayatımızda olan COVID-19 bir yana yeni keşfedilen bu virüslerin ne olduklarını da biraz olsun anlamamız gerekiyor.

Araştırmacılar 22 bin 500 işlemciye eşdeğer güçte bir süper bilgisayar geliştirdi

Bilim insanları her ne kadar yeni keşfetmiş olsalar da bu virüslerin her zaman hayatımızda olduklarını ancak bizim yeni keşfettiğimizi belirtiyor. Bu virüsler sadece insanları değil, çiftlik hayvanlarını ve nesli tükenmekte olan diğer hayvanları da etkiliyor olabilir. Virüsün ne olduğunu bilmek ve onu keşfetmek etkilerinin daha hızlı belirlenmesini ve çözüm yolu bulunmasını kolaylaştırıyor.

Dr Artem Babaian Amazon’un bulut bilişim platformları sağlayan Web Services’la işbirliği yaptıklarını açıkladı. Yaptıkları bu işbirliği sayesinde Babaian British Columbia Üniversitesi bünyesinde 22 bin 500 işlemciye eşdeğer güce sahip bir süper bilgisayar oluşturdu. Araştırmaya Serratus Projesi adı verildi.

Bilinen RNA Virüsü sayısı yeni keşifle 10 kat arttı

Süper bilgisayar dünya genelinde 5,7 milyon biyolojik örnekten alınan 20 milyon gigabaytlık gen dizisi verilerini analiz etti ve RNA virüsünün varlığını gösteren genleri saptamayı başardı. 13 yıldır toplanan örnekler hayvan gübresi ve buz çekirdeği gibi birçok örnek barındırıyordu. Bilgisayar yardımıyla yapılan bu yeni keşifle birlikte bilinen RNA virüsü sayısı 10 kat arttı ve 100 bin yeni RNA virüsü keşfedildi. Bu virüslerin içinde 9 yeni Corona virüsü ve karaciğer yetmezliğine sebep olan Hepatit D virüsüyle akraba 300'den fazla virüs bulundu. Virüsler, yukarıda görmüş olduğunuz mor ve turuncu işaretli bölgelerden alınan örneklerde tespit edildi.

Dr. Babaian yaptıkları araştırmanın tıp bilimine katkısını şöyle özetledi: “Örneğin, biri ABD'de kökeni bilinmeyen bir viral enfeksiyonla hastaneye başvurursa, veri tabanında yaklaşık iki dakikada arama yapabilirsiniz. Sonunda bu virüsü, örneğin Afrika'da 2012'de tespit edilen bir örnekle ilişkilendirebilirsiniz.”