Telefon Kamerasıyla Yapılan COVID-19 Testi Geliştirildi

Kaliforniya Santa Barbara Üniversitesi araştırmacıları, sadece akıllı telefon ve eczaneden alınabilen ucuz (!) bir test kiti ile PCR testine gerek kalmadan COVID-19 olup olmadığınızı öğrenebileceğiniz bir yöntem geliştiriyor.

COVID-19, hala insanlığın uğraştığı en büyük problemlerden biri. Bilim insanları da bu durumun ne kadar süreceği konusunda net bir fikir sahibi değil. Yıllarca bizle birlikte olabilir de olmayabilir de diyorlar. E böyle olursa PCR testi mi dayanır?

Dayanmaz tabii, pahalı çünkü. Bunu göz önünde bulunduran Kaliforniya Santa Barbara Üniversitesi bilim insanları, sadece akıllı telefonlarınızı ve basit laboratuvar kitlerini kullanarak COVID-19 olup olmadığınızı öğrenebileceğiniz bir test yöntemi geliştiriyor. Üstelik sadece COVID-19 değil, grip için de etkiliymiş.

Sadece 7 dolara telefonunuzdan test olabiliyorsunuz

ABD standartlarında göre oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip olan (7 dolar) ‘Laboratuvar kitlerini ve akıllı telefonları kullanmak nasıl PCR testi ile aynı seviyede olabilir?’ (zaten şu an değil, hâlâ geliştiriliyor) diye merak ediyorsanız hemen açıklayalım.

Metot şöyle işliyor: Kullanıcı, bilim insanlarının geliştirdiği ‘Bacticount’ isimli uygulamayı indiriyor. Daha sonra akıllı telefonun ön kamerasını portatif bir ısıtıcıya döndürüyor. En sonunda ise ağızdan alınan tükürük örneği, 7 dolarlık test kitine koyuluyor ve portatif ısıtıcı yüzeyine koyuluyor.

Bu test, virüslü RNA'yı telefonunuzun kamerasında daha belirgin hale getirecek reaktif bir solüsyon içeriyor. Uygulamayı çalıştırıldığı zaman ekran parlak kırmızıya dönerse sonuç pozitif demektir. Uygulama ayrıca renk reaksiyonunun ne kadar hızlı gerçekleştiğine bağlı olarak virüs miktarını da tahmin edebiliyor.

Sizce gelecekte telefondan bu tür bulaşı hastalıklarını test edebileceğimiz bir standart yöntem ortaya çıkar mı? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın.