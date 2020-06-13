Bilim İnsanları Antalya’da Bir Deniz Anası Türü Keşfetti

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyeleri, Antalya’da yeni bir deniz anası türü keşfettiklerini açıkladı. Deniz anasına vücudunda bulunan ve göz şeklini andıran noktalar sebebiyle ‘yalancı gözlü deniz anası’ ismi verildi.

Antalya Belek kıyıları açıklarında yeni bir deniz anası türü bulundu. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Mutlu, Doç. Dr. Tülay Çağatay, yüksek lisans öğrencileri Hasan Emre Yılmaz ve Tunca Olguner tarafından 2018 yılında Antalya’nın Serik ilçesindeki Belek turizm merkezinin kıyılarında belirlenen ve farklı türde olduğu düşünülen deniz anası üzerinde yapılan çalışmalar sonuca ulaştı.

Belek açıklarından aldıkları beş deniz anası örneğiyle moleküler ve genetik çalışmalar yürüten ekip, bulunan deniz anasının günümüze kadar rastlanmamış bir tür olduğunu belirledi. Keşfedilen yeni türe, şemsiyelerinin kenarlarında yer alan ve göze benzeyen 8 adet nokta sebebiyle Chrysaora Pseudoocellata (yalancı gözlü deniz anası) ismi uygun görüldü. Keşfedilen bu yeni deniz anası türünün hafif yakıcı bir etkiye sahip zehir taşıdığı da basına verilen bilgiler arasına eklendi.

Türün takibi bundan sonra da devam edecek:

Yeni türün keşfiyle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Erhan Mutlu, deniz anasının Afrika’nın batısında yaşayan bir türle akrabalık gösterdiğini ancak iki türün arasında genetik olarak %10’luk bir fark bulunduğunu iletti. Aradaki farkın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Mutlu, "Dünyaya, yeni bir deniz anası türünün bulunduğunu, saygın bir dergide yayınlanan makaleyle duyurmanın mutluluğunu yaşadık. Türün bizim yayınımızın ardından İsrail'de de görüldüğü açıklandı. Akdeniz'de yayılıyor. Yaklaşık 12 santimetre uzunluğunda olan türü takip etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yeni türün keşfini yapan ekip, Türkiye halkının da denizlerde bu tarz canlıların bulunduğunu bilmesini ve bulunan deniz anası zehir taşıdığından yeni türün tanınması gerektiğini aktardı. Chrysaora Pseudoocellata ismi verilen deniz anasının keşfinin uluslararası saygın bir dergide yayınlandığı bilgisini de veren ekip, bilim dünyasına Türkiye’den bir katkı yapabildikleri için çok mutlu olduklarını ve araştırmaların hız kesmeden süreceğini bildirdi.