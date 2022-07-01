Bilim İnsanları: Dışkılarımızı Bankalarda Saklamalıyız

Bilim insanları, yayımladıkları yeni araştırmada dışkıların bankalarda saklanması gerektiğine işaret etti. Dışkı bankalarında depolanan dışkıların gelecekte tedavi olarak kullanılabileceği açıklandı.

İnsan dışkısının yaşlanmanın etkilerini geri çevirdiği bile keşfedilmişken bugün bilim dünyasından önemli bir öneri geldi. Bilim insanları, genellikle ‘Clostridium Difficile’ enfeksiyonu ve inflamatuar bağırsak hastalığı gibi durumları tedavi etmek için kullanılan dışkı bakterilerinin nakli yönteminin daha fazla hastalığa karşı kullanılabileceğini belirtti.

Dışkı bakterisinin nakil işleminin yaygınlaşmasının önündeyse bir engel bulunuyor: Sağlıklı insanlardan alınan dışkı yetersiz olabilir. İşte bu nedenle bilim insanları, insanların genç ve sağlıklı olduğu dönemlerde dışkılarının toplanması ve gelecekteki faydaları için depolanması gerektiğini öneriyor.

Dışkı bakterileri pek çok tedavi için kullanılabilir:

Aslında bu düşünce çok önceden bazı kuruluşlar tarafından hayata geçirilmeye başlamıştı. Temelde ‘dışkı bankası’ olan bu yapıların ilki 2012 yılında OpenBiome tarafından kurulmuştu. O zamandan bu zamana da dünya çapında bazı bölgelerde benzer tesisler kurulmuştu. Fakat bu tesislerin kurulma amacı nakil işlemleri geleceği için değildi.

Bilim insanları da daha fazla dışkı bankasının kurulmasıyla birlikte mevcut bankaların da yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtiyor. Bilim insanları, nakil yönteminin astım, diyabet, obezite ve hatta kalp hastalıkları için bile kullanılabileceğini belirtiyor. Araştırma, Trends in Moleculer Medicine’de yayınlandı.