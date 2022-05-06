Dışkıdaki Bakteriler Yaşlanma Etkilerini Tersine Çevirebilir

Birleşik Krallık'tan bilim insanları, yeni çalışmalarında dışkıda bulunan bakterilerin yaşlanmanın etkisinin geri çevirmeyi sağladığını ortaya koydu. Genç farelerden alınan bakteriler yaşlı farelere aktarıldığında yaşlanmanın etkileri azaldı.

Bilim dünyasında yaşlanmanın önüne geçebilmek için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken yakın zamanda yeni bir keşfe daha imza atıldı. Geçtiğimiz hafta Quadram Enstitüsü, Londra Üniversitesi Akademisi ve East Anglia Üniversitesi’nden bilim insanlarının yayımladığı araştırma, farelerde yaşlanma etkisinin ‘genç farelerin dışkısıyla’ geri çevrildiğini ortaya koydu.

Bilim insanları, yaptıkları çalışmada genç farelerden yaşlı farelere dışkı mikropları naklederek bağırsaklarda, gözlerde, beyinde ve vücutta yaşlanmanın önemli belirtilerinin tersine çevrildiğini gözlemledi. Bununla birlikte etki, tam tersi şekilde mikropların daha genç farelere aktarılmasıyla da görüldü. Kendinden büyük farelerin dışkısındaki mikrobu alan genç farelerde yaşlanmanın etkileri hızlandı.

Gelecekte yeni bir tedavi yöntemi ortaya çıkabilir

Bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre yeni çalışma, farelerdeki bağırsak mikrobiyotasındaki yaşa bağlı değişikliklerin yaşlanmanın etkilerine katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bununla birlikte çalışma, bağırsak mikroplarının gençleştirilmesi gibi tedaviler için de bir fikir sundu.

Tabii bu çalışmanın insanlara aktarılmasından önce fareler üzerinde etkinin ne kadar kalıcı olduğunu da kapsayan çalışmalar gerçekleştirilecek. Bununla birlikte özellikle hangi bağırsak mikroplarının bu etkiyi güçlendirdiği öğrenilmeye çalışacak. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla söz konusu çalışma, insanlar üzerinde de başlatılabilir.