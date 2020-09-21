Görme Engellilere Umut Olacak Biyonik Göz Geliştirildi

Manosh Üniversitesi'nden bilim insanları, görme engelli kişilere umut olabilecek yeni bir buluşa imza attılar. Yaklaşık 10 yıldır bu proje üzerine çalışan araştırmacılar, görme engellilerin tekrar görmesini sağlayacak bir sistem geliştirdi.

Dünya genelinde birçok insanı, görme engelli kişiler için uzun süredir çözüm arayışı içindeler. Bu konuda biyonik alanda birçok çözüm geliştirilmiş olsa da hiçbiri geniş ölçekte görme engellilerin sorununa çözüm olabilecek boyutta değildi. Ancak bir iddiaya göre bu durum değişti.

Monash Üniversitesi'nden bir ekip, görme engellilerin tekrar görebilmesini sağlayacak bir sistem geliştirdiklerini iddia etti. Ekibe göre bu, dünyanın ilk biyonik gözü ve yaklaşık 10 yıldır geliştirme aşamasındaydı. Çalışmayı gerçekleştiren ekip, bu biyonik gözü "Gennaris bionic vision system" olarak adlandırıyor.

Görme engellilere çözüm olacak dünyanın ilk biyonik gözü

Hasar görmüş optik sinirleri baypas ederek çalışan biyonik göz, sinyallerin retinadan beynin görme merkezine iletilmesini sağlıyor. Kullanıcının, içerisinde kamera ve kablosuz verici bulunan özel olarak tasarlanmış bir başlığı takması gerekiyor.

Monash Üniversitesi'nden Profesör Arthur Lowery, "Tasarımımız, 172'ye kadar fosfen birleşiminden görsel bir örüntü oluşturuyor. Bu da kişilerin iç ve dış mekanları seyretmesi, etrafındaki kişilerin ve nesnelerin varlığını tanıması için bilgi sağlıyor" ifadelerini kullandı. Araştırmacılar, tedavi edilemez nörolojik sorunlara sahip insanlara da yardım edebilmek için sistemlerini geliştirmeye çalışıyor.

Profesör Lowery, başarılı olması halinde Monash Vision Group'un tedavi edilemeyecek görme sorunlarına sahip kişilere odaklanacak yeni ürünleri araştıracağını ifade etti. Bu sistem sayesinde görme engelli kişiler için bir umut doğabilir. Ayrıca araştırmacılar, koyunlarda yaptıkları testlerde oldukça az yan etkiler gördüler ve şimdi de ilk insanlı klinik testler için bir üst seviyeye çıkmaya hazırlanıyorlar.