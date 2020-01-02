Çinli bir teknoloji şirketi, dünyanın ilk biyonik kedisi olan MarsCat'i geliştiriyor. Robot evcil hayvan olarak tasarlanan MarsCat, akıllı özellikleriyle gerçek bir kedi gibi hissettiriyor.

Günümüzde artık her şey için bir robot bulabilirsiniz. Eğer henüz bulamadıysanız, şu anda birilerinin onu geliştiriyor olması muhtemel. Çin merkezli bir teknoloji firması olan Elephant Robotics, kısa bir süre önce dünyanın ilk biyonik robot kedisi olan MarsCat'i tanıttı.

Tamamen otonom bir ev robotu olan MarsCat, insanları eğlendirmeyi hedefleyen dünyanın ilk biyonik kedisi. Yani sadece sıradan bir robot değil, gerçek bir kedi gibi davranarak insanlarla etkileşime giriyor. Ayrıca MarsCat, doğuştan bir kedi ve hareketlerini kontrol etmek için ekstra bir işlem gerekmiyor.

Tamamen duyarlı ve hassas etkileşimlere sahip olan biyonik kedi, dokunuşunuzu hissedebiliyor, sesinizi duyabiliyor, yüzünüzü görebiliyor ve oyuncaklarla oynayabiliyor. MarsCat, dokunuşunuzu hissederek tüm farklı etkileşimlere cevap verebiliyor. Ayrıca "otur" gibi önceden programlanmış komutları da anlayabiliyor.

Her MarsCat'in gözleri, vücudu ve hatta kişiliği birbirinden farklı tasarlandı. Güçlü dört çekirdekli Raspberry Pi ile kolayca programlanabiliyor ve kullanıcılara sonsuz olanaklar sunuyor. Biyonik kedi MarsCat şu anda Kickstarter projesi olarak geliştiriliyor ve üretilebilmesi için destekçiler tarafından fonlanıyor.

MarsCat, geleceğin robot evcil hayvanları için başlangıç olabilir. Proje tamamlanırsa, dünyanın ilk biyonik kedisi önümüzdeki yıl 1300 dolar civarında fiyatla satışa sunulacak ve eğitim, araştırma gibi alanlarda kullanılabilecek.

Dünyanın ilk biyonik kedisi MarsCat'in tanıtım videosu: