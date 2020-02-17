Gözlenmiş En Küçük Kara Delik Keşfedilmiş Olabilir

Bilim insanları, bu zamana kadar gözlenmiş en küçük kara deliği keşfetmiş olabilirler. Yeni bir yöntemle keşfedilen kara deliğin Güneş’ten 3.3 kat daha büyük olduğu tahmin ediliyor.

Science dergisinde yayınlanan yeni bir makaleye göre bilim insanları, şimdiye kadar gözlenmiş en küçük kara deliği keşfetmiş olabilir. Bilim insanları, birkaç veri kümesinin birleştirilmesi ile keşfettikleri J05215658 kara deliğinin, Samanyolu’nun dış kenarından 100.000 ışık yılı uzakta olduğunu düşünüyorlar.

Bu zamana kadar gözlenebilen kara delikler Güneş’ten 5-15 kat daha büyüktü. Ancak bu gözlemler, evrende bulunan kara deliklerin hepsinin aynı büyüklükte olduğunu göstermiyor. Farklı büyüklüklerde kara delikler de var olabilir.

Büyük ve süper kütleli kara delikler, artık kolaylıkla tespit edilebiliyorlar. Bu tür kara delikler ikili sistemlerde bir yıldızın etrafında döndüklerinde, etraflarındaki maddeleri kendilerine doğru çekerler. Bu toplanma işlemi teleskoplarla gözlenebilen X ışınlarının ortaya çıkmasını sağlar. Bu nedenle büyük ve süper kütleli kara delikler kolaylık tespit edilebilirler. Ancak Güneş’ten 2 ile 5 kat daha büyük olan küçük kara deliklerin varlığı kabul edilse de X ışını imzası üretmediklerinden gözlemlemek oldukça zor.

Bilim insanları, önceki çalışmalarında Güneş’in 2.1 katı büyüklüğünde nötron yıldızlarını ve büyüklüğü Güneş’in 5 katını aşmayan kara delikleri gözleyebildiler. Ancak şimdi bu iki değer arasında yer alan kara delikler keşfedilmeye çalışılıyor.

Küçük kara delikleri araştıran araştırmacılar, Samanyolu’nda bulunan 100.000 yıldızı incelemek için Apog Noktası Gözlemevi galaksi deneyi verilerini incelediler. Bilim insanları, bu verilerde kara delikli ikili sistemlerde yıldız işaretleri aradılar. Yıldızların yakınlardaki nesnelerinin kütle çekimini nasıl değiştirdiğini araştıran araştırmacılar, 100.000 yıldız arasından yüzlerce yıldızla sınırlı olan daha küçük bir veri grubuna ulaşabildiler.

Araştırmacılar, belirledikleri yüzlerce aday arasından doğru sistemi tespit edebilmek için otomatik süpernova anket verilerini (ASAS-SN) incelediler. Bu ikili veri analizi, bilim insanlarının karşısına daha önce gözlenmeyen nesneleri çıkardı.

Yapılan çalışmada tespit edilen J05215658 kara deliğinin büyüklüğünün Güneş’in 3.3 katı olduğu ve Samanyolu’nun dış kenarından 100.000 ışık yılı uzakta olduğu tahmin ediliyor. Ancak araştırmacılar, kara deliğin Güneş’ten 5 kattan daha büyük olabileceği ihtimalini de es geçmiyorlar.

Araştırmacılar, J05215658’le beraber keşfettikleri diğer kara delikler hakkında tartışmaya devam ediyorlar. Büyüklüğü hakkında şu an için sadece tahminler bulunan J05215658, şu hali ile bugüne kadar gözlenmiş en küçük kara delik. Ancak J05215658’le ilgili yapılacak yeni çalışmalar durumu değiştirebilir.