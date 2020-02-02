İki Fizikçi, Yeni Bir Kara Delik Modeli Olduğunu Öne Sürdü

İki nötron yıldızının uzayda birbirine çarpması, bilim dünyasında oldukça ses getirmişti. 2017'de bilim insanlarının tespit ettiği dalgalar, çarpışmadan kaynaklı ortaya çıkan dalgalardı. Şimdi iki fizikçi, bu dalga kayıtlarını eleyerek Albert Einstein'ın Genel Görelilik Kuramı'ndan alınan modeli ihlal edecek bir kara deliğin kanıtlarını bulduklarını öne sürüyor.

Genel görelilik kuramına göre kara deliklerin basit nesneler olduğunu hatırlatarak yazımıza başlayalım. Yani kara delikler, içlerinden ışığın, enerjinin veya maddenin kaçamayacağı pürüzsüz ufuklarla çevrelenmiş durumdalar.

Yıllardır yapılan tüm çalışmalarda kara deliklerden toplanan her veri parçası da bu modeli desteklemiştir. Ta ki 1970'lerde Stephen Hawking, kara deliklerin sınırlarının o kadar pürüzsüz olmadığını gösteren bir dizi makale yazana kadar.

İki fizikçi, kara delik modeline alternatif getirdi:

Hawking’in makalesinden beri ilk defa bu pürüzsüz, mükemmel ufukların daha ince zarlarla değiştirileceği bir dizi alternatif kara delik modeli ortaya çıktı. Günümüzde, nötron yıldızı çarpışmasının ardından konuyla ilgili çalışmalar yürüten iki fizikçi, nötron yıldızları birleştiğinde oluşan bir kara deliğin yankılanan bir zil gibi çaldığını ve basit kara delik fiziğini parçaladığı iddialarıyla bilim çevrelerinde kendilerinden çokça söz ettiriyor. Fizikçilerin sunduğu fikirlere göre mevcut ölçüm cihazlarından elde edilen veriler; gürültülü ve yorumlanması zor.

Bilim insanları, konu hakkında daha fazla araştırma yapmak istiyor:

Yine de çoğu bilim insanı, yankıların gerçek olduğuna kesinlikle ikna olmadan önce daha fazla bilgi görmeleri gerektiğini söylüyor. Konuyla ilgili, "Yapılan hesaplamalar verilerinizi nasıl seçtiğinize ve işlediğinize çok duyarlı olduğundan kesin sonuçlar çıkarmadan önce tüm bu özellikleri daha iyi anlamak istiyoruz” yorumu yapılıyor. Yeterince ilgi göremeyen bir dizi makaleye de dikkat çeken bilim insanları, bunlardan birinin haziran ayında yayınlandığını söyledi ve makaleyi 'istatistiksel olarak sağlam bir analiz' olarak nitelendirdi.

Bilim insanları, bahsi geçen modelin var olabileceğinin mümkün olduğunu söyleseler de henüz tam olarak ikna olmamış durumdalar. Yine de sunulan sonucun daha fazla araştırmaya değer bir şeye işaret ettiği de açık. İlerleyen günlerde çalışmanın ne boyuta geleceğini hep beraber göreceğiz.