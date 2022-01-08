Bilim İnsanları, ‘Karanlık Madde’ Olmayan Galaksi Keşfetti

Araştırmacılar, evrenin ‘iskeleti’ olarak anılan ve cisimleri birbirine bağlayan karanlık maddenin büyük oranda var olmadığı bir galaksi oluşumu keşfetti. Bu alanda yapılan önceki keşiflerle birlikte karanlık madde kuramları hakkında cevaplaması son derece zor yeni sorular ortaya çıktı.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte uzay araştırmaları giderek daha da heyecan verici bir boyut kazanırken bazı gizemli olayların ardındaki sır perdeleri de aralanıyor. Bugün yayınladığımız haberde Ay üzerinde keşfedilen gizemli ‘küp’ hakkında yapılan açıklamaları sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de bilim insanları evrende yeni bir ilginç oluşum keşfetti.

Groningen Üniversitesi’nin Kapteyn Astronomi Enstitüsü’nde astronom olan Flippo Fraternali ve araştırma ekibi, üç yıl önce yarım düzine kadar oldukça ilginç galaksi oluşumları keşfetti. Araştırmacılar daha sonra elde ettikleri verilerden anladılar ki alışılmışın dışında ve ‘dağınık’ bir halde bulunan bu galaksilerin ‘karanlık madde’ yoğunluğu normale oranla son derece düşüktü.

Peki, nedir bu ‘karanlık madde’?

Keşfedilen galaksinin görseli.

Bilim dünyasında gizemli bir konuma sahip olan ‘karanlık madde’ hakkında şu ana kadar yazılmış onlarca makale bulunuyor. Ancak kısa bir şekilde özetlemek gerekirse karanlık madde; ışığı yansıtmayan ve ışık yaymayan, herhangi bir gözlem aracıyla görüntülenemeyen ancak çevresindeki cisimlere olan etkisiyle saptanabilen, evrendeki partiküller bütünü olarak tanımlanabilir.

Bilim insanları, bir süredir karanlık maddeyi evrendeki cisimleri bir arada tutan bir ‘iskelet’ olarak görüyordu. Bu iskeletin de evrenin esas bir maddesi olduğu düşünülüyordu. Ancak yeni yapılan bu keşifle birlikte karanlık maddenin evrenin her yerinde olmak zorunda olmadığını gösteriyor. Geçtiğimiz yıllarda da karanlık maddenin oldukça az oranlarda bulunduğu galaksi oluşumları gözlemlenmişti.

Fraternali ve ekibinin yaptığı bu keşifle birlikte karanlık madde kuramlarının baştan yazılması gibi bir durum söz konusu olmasa da ortaya çıkan yeni soru işaretleriyle bu alanda daha çok çalışma yapılması gerektiği bir kez daha ortaya koyuldu.