Matematik Dünyasında Çığır Açabilecek Makine Geliştirildi

Bilim insanları, matematik dünyasında çığır açacak keşifler yapabilecek yeni bir makine geliştirdi. Geliştirilen bu algoritma makinesi, ünlü Hint matematikçi Srinivasa Ramanujan'a atıf olarak Ramanujan Makinesi olarak adlandırıldı.

İsrail'deki araştırmacılar, yeni bir algoritmik icat geliştirdi. Yapılan bu icadın, matematiksel hesaplamaların keşfinin otomatikleştirilmesine yardımcı olacağı düşünülüyor. Ünlü bir matematikçi olan Srinivasa Ramanujan'a atıf olarak bu icadın adı Ramanujan Makinesi olarak konuldu.

Bilgisayarlaştırılmış bir sistem olan Ramanujan Makinesi, π ve e gibi matematiksel sabitlerin olduğu hesaplamaları kendi kendine üretebilecek. Peki, Ramanujan Makinesi bilim adına neler vaat ediyor?

Matematiksel hesaplamaları yapabilecek bir makine: Ramanujan Makinesi

İsrail Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları, yayınladıkları araştırmada şu ifadeleri kullandı: "e ve π Temel matematiksel sabitler, soyut matematik ve geometriden fiziğe, biyoloji ve kimyaya kadar bilimin farklı alanlarında görülebiliyor. Temel sabitlerle ilintili yeni matematiksel formüller oldukça nadirdir ve genellikle gelişigüzel şekilde keşfedilirler."

Ramanujan Makinesi'nin bu konuda işleri biraz daha hızlandıracağı tahmin ediliyor. Bulut bağlantılı bilgisayarlardan gücünü alan bu makine, hesaplama üretme ve temel sabitler için matematiksel formüller keşfetme gibi yeteneklere sahip.

Science Alert'te yer alan habere göre bu algoritma makinesi, kolay kanıtlanabilir hesaplamalar üretti. Ancak asıl beklenen şey, π gibi sabitleri hesaplamada yeni fraksiyonel yollar keşfetmesi ve henüz kanıtlanmamış hesaplamalarla gelmesiydi.

Araştırmanın kıdemli yazarı Ido Kaminer, "Bilgisayar, bir formülü kanıtlamanın kolay mı yoksa zor mu olduğunu umursamıyor ve yeni sonuçları, önceki matematiksel bilgilere dayandırmıyor. Yalnızla matematiksel sabitlere dayalı. Algoritmanın kendisinin bulduğu hesaplamaları kanıtlayamadığını belirtmek oldukça önemli. Bu noktada çözme görevi insan matematikçilere kalıyor" ifadelerini kullandı.

Bu algoritmanın yapabileceği şeyler konusunda bilim insanlarını heyecanlandıran şeyler de bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de Catalan Sabiti içerisinde gizlenmiş olan yeni cebirsel yapının keşfi. Bu da söz konusu makinenin, matematik dünyasının daha önce hiç görmediği keşifler yapabileceği anlamına geliyor.