Ülkemizde herkesin dört gözle beklediği koronavirüs önlemleri ve izlenecek yol bugün Bilim Kurulu tarafından açıklandı. Bilgilere göre yeni plan A, B ve C olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor. Şu an A planı devrede iken sokağa çıkma yasağı C planında yer alıyor.

Türkiye gittikçe artan vaka sayıları ve can kayıplarıyla koronavirüs salgınının tam ortasında kalmış durumda. Alınan önlemleri düzenlemek ve salgının yayılmasını önlemek için Bilim Kurulu yaptığı toplantıda 3 aşamalı bir plan hazırladı. Plandan sonra Türkiye’nin mücadeleyi bundan böyle daha farklı bir zemin üzerinde yürüteceğinin vurgusu yapıldı. Toplantıdan çıkan sonuçlara göre okul tatilleri, şehirlerarası otobüs kısıtlamaları, uçuş iptalleri gibi A planında yer alan önlemler eğer başarılı olmazsa şehirlerin kendi çaplarındaki etkileri göz önünde bulundurularak B ve C planları devreye sokulabilecek. Olumsuz sonuçlar doğurabileceği düşünülen sokağa çıkma yasağının C planı içerisinde değerlendirilerek daha öncesinde şehir bazlı karantina çözümünün deneneceği de açıklananlar arasında. A planı şu an devrede Ulaşımın engellenmesi, illerde pandemi kurullarının oluşturulması ise planların “Toplumsal ve Ekonomik Yaşamın Sürekliliği” kısmındaki hükümlerde ele alınmış durumda. Bu hükümlerin başında halk sağlığı ile ilgili birimlerin devreye sokulması geliyor. Birimlerin valiliklerde oluşan kurulların toplantılarına katılarak yapılması gerekenleri aktardığı, acil önlem listelerini oluşturduğu biliniyor. İstanbul çok önemli Sosyal mesafenin korunmasında zorluk yaşanan İstanbul için A ve B planlarının birlikte uygulanması gibi bir sürecin işletilme ihtimali de gündemde. Eğer gerçekleşirse şehrin Anadolu ile bağının kopması, toplu taşıma araçlarında sınırlamalar, özel araç hareketlerinin kısıtlanması gibi önlemler görebiliriz gibi duruyor. Ancak şu aşamada yayılımın artması halinde böyle bir karar uygulanacağı da aktarılmış durumda. İLGİLİ HABER Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüs İçin Kurduğu İnternet Sitesi Hizmet Vermeye Başladı (Güncelleme) C planı son aşama Bahsi geçen planın salgının ileri seviyeye ulaşması durumunda kullanılacağı söyleniyor. Planın içeriğinde tamamen sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi, süreç içinde tüm ihtiyaçları devletin karşılaması yer alıyor. Tekrar eklemekte fayda var, yetkililer bu planın şu aşamalarda uygulanmayacağını sık sık vurguluyor. Konuyla ilgili izlenecek olan ve ilerleyen günlerde netleşecek yolu size aktarmak için burada olacağız.

