Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs Sitesi Hizmete Girdi

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın da bahsettiği Sağlık Bakanlığı'na bağlı koronavirüs bilgilendirme sayfası hizmete girdi. Siteyi ziyaret eden kişiler, toplam vaka sayısından koronavirüse dair sıkça sorulan sorulara kadar pek çok şeye ulaşabiliyor.

İlk kez Çin’de baş gösteren ve küresel çapta pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüs salgını, ülkemizde de insanların hayatını kaybetmesine neden oluyor. Dünya genelinde bugüne kadar virüsle enfekte olmuş toplamda 566.269 kişi bulunurken virüse bağlı ölümlerin sayısıysa 25.423’e ulaştı.

Virüsle mücadele için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere pek çok kurum ve kuruluş çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalardan en yenisiyse Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz günlerde bahsettiği internet sitesi oldu. Koronavirüsle ilgili sunumlardan rakamlara ve duyurulara kadar virüse dair bilinmesi gereken pek çok şeyin yer aldığı internet sitesi hizmet vermeye başladı.

Türkiye’nin genel koronavirüs tablosuna bu sayfa üzerinden ulaşılabiliyor:

Bu bağlantı üzerinden ziyaret edebileceğiniz site, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs bilgilendirme sitesinden farklı olarak çok daha fazla detay sunuyor. Bu noktada vatandaşlar, koronavirüs hastalığına dair merak edilen "COVID-19 nedir?", "COVID-19 belirtileri nelerdir?", "COVID-19 nasıl bulaşır?", "Kimler risk altında?", "Tanı nasıl konur?", "Korunma yolları nelerdir?" gibi soruların yanıtlarına bu sayfa üzerinden ulaşabiliyor.

Öte yandan sayfada ayrıca Türkiye’nin genel koronavirüs tablosu da yer alıyor. Bu tablo üzerinde test sayısı, vaka sayısı, vefat sayısı, yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı tek tek gösteriliyor ve veriler bir grafik ile destekleniyor.

Yukarıda yer alan tabloda da görüldüğü üzere şu anda ülkemizde koronavirüsle enfekte olmuş 5.698 kişi bulunuyor. Bu hastalardan 92’si yaşamını yitirirken 42’siyse sağlığına tekrardan kavuştu. Ayrıca ülkemizde şu anda 344 yoğun bakım hastası ve 241 entübe hasta bulunuyor. Tüm bu verilere ulaşmak için bu bağlantıyı kullanabilir ve siteye bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs için kurduğu internet sitesi çöktü:

Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüs için kurduğu internet sitesi yoğun giriş sonrası çöktü ve siteye şu anda ulaşılamıyor. Bu konuya dair yetkililer tarafından yapılmış herhangi bir açıklama henüz bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişme yaşanması durumunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.