Bilim Kurulu Üyesi: Salgının Üstesinden Bu Şekilde Gelemeyiz

Bilim dünyasından COVID-19 salgınıyla ilgili önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, “İnsanlarda korona korku sendromu oluştu. Şu anda bizim toplumu en çok tehdit eden olay bu. Mücadeleyi kazanmak için panik halinden kurtulmalıyız” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Koronavirüs Bilim Kurulu’nun üyelerinden biri olan Prof. Dr. İlhami Çelik, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine önemli açıklamalarda bulundu. Bu virüsün veba ve tüberküloz gibi algılanmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Çelik, buna rağmen gerekli olmadıkça dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

COVID-19 hastalığına yakalanan insanların yüzde 95’inin iyileştiğini belirten Prof. Dr. Çelik, "Yüzde 5 de yaşlı vatandaşlarımızda can kaybına giden sonuçlar görüyoruz. Bu çok üzücü bir şey. Bizlerin yapmaya çalıştığı şey yaşlıların hayata tutunmasını sağlamak. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

“İki tip vatandaş var. Birincisi 'Ben test yaptırmak için geldim' diyen. Bu test sadece o anı gösterir. Yarın, bu virüsü almayacağınız anlamına gelmez” diyen Prof. Dr. Çelik, “Bu adli sicil kaydı gibi bir şey değil. Sizin siciliniz temiz diye ortaya çıkamazsınız çünkü virüsün ne zaman bulaşacağını bilemezsiniz. İkincisi, test yaptırmaktan kaçınanlar. Damgalanma korkusu var. Bu da yanlış bir şey” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Çelik, toplumda ‘korona korku sendromu’ oluştuğunu söyleyerek, “Şu anda bizim toplumu en çok tehdit eden olay bu, korkuyu yenmemiz lazım. Bir maçı asla korku ve panikle kazanamazsınız. Bunun için sakin, tedbirli olmalıyız, panik halinden kurtulmalıyız. Bizim de öyle olmamız gerekiyor. Televizyonlar daha temkinli, korku ve panikten uzaklaşacak şekilde yayın yapmalı” dedi.

Bu konuda basının rolünün çok büyük olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çelik, bunun yenebileceğimiz bir hastalık olduğunun insanlara anlatılması gerektiğini ifade etti. Mücadelede sosyal izolasyonun önemine değinen Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Çelik, "Şu anda altından kalkamayacağımız bir hasta popülasyonumuz yok. Süreci daha rahat götürebiliyoruz. İnşallah bu daha da artmaz. Bizim için önemli olan, hızlı pikin oluşmasını önlemek” değerlendirmesini yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam Bilim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında 2.148 yeni vaka ile Türkiye'de görülen toplam vaka sayısının 15.679'a ulaştığını, can kaybının ise 277'ye çıktığını açıklamıştı. Koca ayrıca ülkemizde en fazla vaka görülen illerin sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli'nin olduğunu belirtmişti.