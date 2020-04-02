Koronavirüse Karşı Alınan Sıra Dışı Önlemler

200’den fazla ülkede etkili olan koronavirüse karşı bütün ülkeler kendilerince önlemler almaya çalışıyorlar. Salgına karşı bazı ülkelerin aldığı önlemler ise sıra dışı olarak nitelendirilebilir.

Koronavirüs pandemisi, şu anda 200’den fazla ülkede 800.000’den fazla kişinin hastalanmasına neden oldu. Gün geçtikçe vaka sayıları artmaya devam ederken salgını önleme adına çeşitli önlemler alınmaya devam ediliyor. Bazı ülkelerde sokağa çıkma yasağı gibi sıkı önlemler alınırken, bazı ülkelerde salgının konuşulması dahi yasaklanıyor.

Bu haberimizde, koronavirüse karşı sıra dışı önlemler alan ülkeleri ve uygulamalarını ele alıyoruz. Sıra dışı koronavirüs önlemlerinin arasında kadınları aşağılayan posterlerden, belli gruplar için sokağa çıkma izni vermek gibi yöntemler yer alıyor.

Kolombiya: Kimlik numaralarına göre sokağa çıkma izni

Kolombiya’nın bazı kasabalarında ilginç bir sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İnsanlar, kimlik numaraların son hanelerine göre belirlenen günlerde dışarı çıkabiliyorlar. Örneğin Barrancabermeja ilçesinde kimlik numarası 0, 7 ve 4 ile biten insanlar pazartesi günü sokağa çıkabilirken, 1, 8 ve 5 ile biten insanlar salı günü dışarı çıkabiliyor.

Sırbistan: Köpekler yürüyüşe günde bir saat çıkabiliyor

Koronavirüs salgınının ülkede görülmesinin ardından Sırbistan yönetimi, köpeklerin sadece 20:00 ile 21:00 saatleri arasında yürüyüşe çıkabileceğini açıklamıştı. İnsanların tepki göstermesi üzerine karar geri alındı.

İsveç: Okullar hala kapatılmadı

Koronavirüs vakası sayısı 5.000’e yaklaşan İsveç, henüz büyük önlemler almadı. Ülke yönetimi, karantina ilan etmeden vatandaşlarının doğru şekilde davranacağına inanıyor. İsveç’te 16 yaşın altındaki çocukların gittiği okullar tatil edilmedi.

Belarus: Sosyal mesafeye gerek yok

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, geçtiğimiz günlerde sosyal mesafe önlemlerini görmezden geldiği için gündeme gelmişti. Lukaşenko, “virüsün etrafta uçtuğunu görmediği için” sosyal mesafe önlemleri almayı düşünmediğini söylüyor. Devlet başkanı, votka içmenin ve saunaya gitmenin virüsten koruyacağını açıklamıştı.

Avusturya: Süper marketlerde maske takmak zorunlu

Dünya Sağlık Örgütü, hasta insanlarla ilgilenmeyen insanların maske takmasına gerek olmadığını açıklamıştı. DSÖ’nün açıklamasına rağmen bazı ülkeler maske takılmasını zorunlu hale getirdi. Avusturya da maske zorunluluğunun olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Avusturya’da süper marketlerde maske takılması zorunlu hale getirildi. Marketlerdeki zorunlu uygulamanın yanında diğer alanlarda maske takılması ile ilgili bir zorunluluk bulunmuyor.

Panama: Kadınlar ve erkekler farklı zamanlarda dışarı çıkabilecek

Panama, koronavirüse karşı alınmış en ilginç önlemlerden birine imza attı. Ülkede çarşamba gününden itibaren kadınlar ve erkekler farklı zamanlarda sokağa çıkabilecekler. İki saat dilimi için dışarı çıkılabilecek uygulamada kadınlar ve erkekler için farklı zamanlar tanımlandı. Pazar günü ise bütün halkın sokağa çıkması yasak.

Malezya: Kadınları aşağılayan koronavirüs afişi

Koronavirüse karşı izolasyon önlemleri alan Malezya yönetiminin yayınladığı bir afiş büyük tepki topladı. İnsanların evlere çekildiği Malezya’da kadınlardan evde düzgün giyinmelerini, makyaj yapmalarını ve çok konuşarak eşlerini rahatsız etmemeleri isteyen afişler yayınlandı. Tepkiyle karşılanan bu afişler derhal kaldırıldı ve halktan özür dilendi.

Türkmenistan: Koronavirüs kelimesi yasaklandı

Türkmenistan’ın aldığı koronavirüs kelimesinin yasaklanması kararını dün haberleştirmiştik. Türkmenistan yönetimi, koronavirüs kelimesinin ülkenin sağlık bakanlığının broşürlerinden çıkarırken, halkın da koronavirüs hakkında konuşmasını yasakladı.