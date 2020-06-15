Dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisi ülkemizde de ciddi sorunlar yaşanmasına neden olmuştu. Uzun bir süre aralıklı olarak sokağa çıkma yasakları uygulanırken pek çok faaliyet de ciddi şekilde zarar görmüştü.
Kademeli olarak başlayan normalleşme sürecinde gelen görüntüler ne yazık ki pek de iç açıcı değildi. Son günlerde açıklanan vaka sayıları da yeni normale geçişin sorunlu şekilde gerçekleştiğini gösteriyor.
Prof. Dr. Yamanel’den sokağa çıkma yasağı uyarısı:
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, açıklamasında "Her an yeni tedbirler gelebilir. Yeni normal dediğimiz; maske takmak, sosyal mesafeyi uymak, hijyene uymak ve kalabalık oluşturmamak. Bu 4 kuralı sıkı şekilde uygulamamız gerekiyor. Sokağa çıkma kısıtlaması dahil her türlü tedbir olabilir. İl pandemi kurulları nasıl bir artış olduğunu gözlemliyor" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Yamanel, genel olarak karamsar bir tutum takınmaktan uzak dursa da şu andaki durumun adım adım takip edildiğini ve ihtiyaç durumunda yeni önlemler alınabileceğini vurgulamayı ihmal etmedi. Vakaların artması yeni önlemleri devreye sokabilir.
Maske takmanın ve sosyal mesafenin önemi:
Prof. Dr. Yamanel’in açıklamalarından satır başları ise şöyle oldu:
- "Son 2- 3 gündür artışlar mevcut. Geçici artışlar olabilir. 2-3 günde çok karar verilemez ama 1 haftalık 10 günlük kalıcı artışlar olursa yayılma hızı artmış demektir ve yeni tedbirler almamız gerekebilir. Çok dinamik bir süreç. Sağlık Bakanlığı tarafından yakından takip ediliyor."
- "Her an yeni tedbirler gelebilir. Elimizde çok önemli tedbirler var. Ülke bazında tedbirler olabilir. Hem tiyatro ve sinemaların açılmasının geciktirilmesi ve yine kalabalık oluşturabilecek her türlü aktivitenin geciktirilebilmesi gibi hem de il sağlık pandemi kurulları da il bazında değerlendirip çeşitli önlemler alabilir. İller arası geçişlerde bundan etkilenebilir. Bunlarla ilgili yeni kararlar alınabilir."
- "Her zaman söylediğimiz gibi yeni normale alışmamız gerekiyor. Dünya çapında bir bağışıklık kazanılan kadar. Etkin bir ilaç ya da tedavi bulunana kadar. Bu yeni normali hepimiz biliyor ve uygulamaya çalışıyoruz ama daha dikkatli olmamız gerekiyor. Denenen bazı ilaçlar var. Ciddi çalışmalar ve aşı çalışmaları var. Aşı çalışmalarını özellikle heyecanla bekliyoruz. Aşının olması bizim virüse karşı mücadelede elimizi çok güçlendirecektir."