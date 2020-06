Koronavirüsle mücadelede yol haritasının belirlenmesinde önemli rol oynayan Bilim Kurulu'nun üyelerinden Prof. Dr. Levent Yamanel, pandemi sonrası durumu ve salgının gidişatını değerlendirdi.

Dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisi ülkemizde de ciddi sorunlar yaşanmasına neden olmuştu. Uzun bir süre aralıklı olarak sokağa çıkma yasakları uygulanırken pek çok faaliyet de ciddi şekilde zarar görmüştü.

Kademeli olarak başlayan normalleşme sürecinde gelen görüntüler ne yazık ki pek de iç açıcı değildi. Son günlerde açıklanan vaka sayıları da yeni normale geçişin sorunlu şekilde gerçekleştiğini gösteriyor.

Prof. Dr. Yamanel’den sokağa çıkma yasağı uyarısı:

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, açıklamasında "Her an yeni tedbirler gelebilir. Yeni normal dediğimiz; maske takmak, sosyal mesafeyi uymak, hijyene uymak ve kalabalık oluşturmamak. Bu 4 kuralı sıkı şekilde uygulamamız gerekiyor. Sokağa çıkma kısıtlaması dahil her türlü tedbir olabilir. İl pandemi kurulları nasıl bir artış olduğunu gözlemliyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yamanel, genel olarak karamsar bir tutum takınmaktan uzak dursa da şu andaki durumun adım adım takip edildiğini ve ihtiyaç durumunda yeni önlemler alınabileceğini vurgulamayı ihmal etmedi. Vakaların artması yeni önlemleri devreye sokabilir.

Maske takmanın ve sosyal mesafenin önemi:

Prof. Dr. Yamanel’in açıklamalarından satır başları ise şöyle oldu: