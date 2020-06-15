MSÜ Sınavına Katılan Öğrencinin COVID-19 Testi Pozitif Çıktı

ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi sınavına Kocaeli’de giren bir öğrencinin sınav sırasında fenalaştığı ve öğrenciye yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine salondaki tüm öğrencilerin karantinaya alındığı öne sürüldü.

Dün, ÖSYM tarafından Milli Savunma Üniversitesi Asker Öğrenci Aday Belirleme Sınavı gerçekleştirildi. Sınavın gerçekleştirildiği yerlerden olan Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde sınava giren öğrencilere sınav öncesinde maske ve dezenfektan dağıtıldı. Bununla birlikte yerel basının aktardığı bilgilere göre sınava giren öğrencilerin ateşi ölçülmedi.

Sınav başladıktan sonra üniversitede sınava giren bir kız öğrenci, fenalık geçirdi.. Öğrencinin fenalaşması üzerine görevliler, öğrenciyi tek kişilik bir sınav salonuna aldı ve fenalaşan öğrenci, sınavını burada tamamladı.

Sınavın tamamlanmasının ardından fakülteye gelen sağlık ekipleri tarafından öğrenciye koronavirüs testi yapıldı ve test sonucu pozitif çıktı. Koronavirüs testi pozitif çıkan öğrenci, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınırken, aynı salonda sınava giren 16 öğrencinin 14 gün boyunca evlerinde karantina altına alındığı öne sürüldü.

Olayın yaşandığı sınav salonunda sınava giren 18 yaşındaki bir öğrencinin babası olan C.A., olayla ilgili oğlunun anlattıklarını basın mensuplarına aktardı. Gencin babası, oğlunun sınav bitime 45 dakika varken bir öğrencinin fenalaştığını anlattığını söyledi. C.A., sınav bittikten iki saat sonra evlerine sağlık ekiplerinin geldiğini, salonda rahatsızlanan öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve oğullarının 14 gün boyunca karantina altına alınması gerektiğinin sağlık ekipleri tarafından söylendiğini aktardı.

MSÜ sınavında yaşanan koronavirüs vakası, birçok velinin önümüzdeki haftalarda düzenlenecek YKS konusundaki endişelerinin yeniden artmasına neden oldu. Veliler, çok sayıda öğrencinin katılacağı sınavın salgın nedeniyle ertelenmesini istiyorlar.