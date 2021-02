Bilim Kurulu Üyesi: "Ülkemize Has COVID-19 Mutasyonları Var"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, tıpkı İngiltere, Güney Afrika gibi ülkelerde olduğu gibi ülkemizde ortaya çıkan COVID-19 mutasyonlarının bulunduğunu söyledi. Bu mutasyonların şu anda nasıl etki edeceği bilinmiyor.

Tüm dünyayı daha önce eşi benzeri görülmemiş düzeylerde etkileyen koronavirüs pandemisi, aradan geçen 1 seneyi aşkın sürede çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu süreçte insanlık olarak bizler de yüzlerce aşı ve ilaç çalışmasıyla pandeminin önüne geçmeye çalıştık. Son birkaç aydır aşılama işlemlerinin başlamış olmasına rağmen yakın bir zamanda COVID-19'un hayatımızdan çıkmayacağı görülüyor. Bunun sebepleri arasında ise virüsün sürekli yeni mutasyonlar üretmesinin etkisi büyük.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da görülen mutasyonların tüm dünyada sorun teşkil etmeye başladığını belirterek nisan ayının sonlarında bu mutasyonlu virüsün Avrupa'da baskın tip olacağının altını çizdi. "Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı'nın verisine göre 400 civarında insanın mutasyonlu virüs ile enfekte olduğunu, Güney Afrika ve İngiltere varyantlarının olduğunu biliyoruz." diyen Tezer, "Ülkemize has mutasyonların da olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ülkemize özgü mutasyonlar da var

Ülkemize has mutasyonlu koronavirüslerin olduğunu bildiklerini söyleyen Tezer, "Ama ülkemizdeki varyantların nasıl etki edeceğini bilmiyoruz. Ama dünyada İngiltere varyantının mutasyonunun daha kolay hücreye yapıştığını, daha çok enfeksiyon geliştirdiğini ve daha düşük miktarda virüs yüküyle enfeksiyon geliştirdiğini biliyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

Güney Afrika ve Brezilya'daki mutasyonlu virüsün İngiltere'dekiyle aynı mutasyona sahip olduğunu, ancak ek başka mutasyonlar da gösterdiğini belirten Bilim Kurulu üyesi Tezer, "Bu mutasyonlarda aşı ya da doğal hastalık geçirseniz de oluşan antikorlarda nötralizasyonu tam istediğimiz şekilde gerçekleştiremiyor. Bu da aşı ve doğal enfeksiyon sonrası belki tekrar hastalanmanıza sebep olabilecek bir hadise" dedi.

Tüm bunların endişe verici boyutlara gelmemesi için maske, mesafe ve hijyenin çok önemli olduğunu dile getiren Tezer, bu hususlarla birlikte aşılamanın hızlı bir şekilde yapılması gerektiğinin altını çizdi.

"Bundan sonra vaka sayıları artabilir"

Önümüzdeki günlerde vaka sayılarının artabileceğini belirten Tezer, "Çünkü Avrupa'da vaka sayıları artıyor. 'Mutasyonlu virüs ülkemizi etkileyecek mi etkileyemeyecek mi' şubat ayının ortasından sonra göreceğiz. Hesaplara, verilere göre öngörü bu. Bu verilerle birlikte çok yakında her ilin kendi sayısı açıklanacak, her hafta ve her il kendi vaka sayısına göre, istenilen vaka sayısına göre hedeflenen kısıtlamaları lokantalarla ilgili restoranlarla ilgili durum değerlendirmesi yapacak" dedi.

Ülkemizde de mutasyonlu virüsün arttığına ve bu virüsün çok daha kolay yayıldığına dikkat çeken Tezer, ülkemizde bölge bölge vaka sayılarının değiştiğinden bahsetti.

Ülkemizdeki mutasyonun özellikleri açıklanacak

Önümüzdeki günlerde mutasyonlu virüsün artışını durduramazsak daha farklı mutasyonların da çıkacağını söyleyen Tezer, "O yüzden koruyucu önlemlerin şu dönemde özellikle daha sıkı uygulanması gerekiyor ki önümüzü görebilelim. Virüs her çoğaldığında değişik mutasyonlar meydana gelebiliyor. Her ülkenin farklı mutasyonu, genetik haritası olabilir. Ülkemizin de doğal olarak olması bekleniyor." ifadelerini kullandı. Türkiye'de gelişmiş mutasyonun şu anda vaka artışına neden olmadığını belirten Tezer, verilerin şubatın ortasında bunu göstereceğinin altını çizdi.