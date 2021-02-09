Sağlık Bakanlığı, Karantina Kurallarını Güncelledi

Bilim Kurulu, Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'ni güncelledi. Yapılan güncelleme, mutasyonlu vakaların nasıl karantina alınacağını, en az 10 günlük karantina sonucunda neler yapılacağını anlatıyor.

Mutasyonlu koronavirüs vaka sayısının giderek attığı ülkemizde, bu vakaların kontrol altına alınabilmesi için de çalışmalar devam ediyor. Bu bağlamda Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'ni güncelleyen Bilim Kurulu üyeleri, mutasyonlu virüs görülen vatandaşlar için yeni bir karantina süreci uygulamaya karar verdi. Buna göre vatandaşlar, en az 10 günlük karantinadan sonra ikinci bir PCR testine girecekler. Karantina, ancak bu test sonucu negatif olduktan sonra sona erecek.

Bilim Kurulu'nun aldığı karar göre mutasyonlu koronavirüse yakalanan vatandaşlar, en az 10 günlük karantinadan sonra yapılacak olan PCR testlerinde de pozitif çıkarlarsa, 48 saatlik periyotlarda yeniden test yaptıracaklar. Bu kontrol testleri negatife dönmeden, vatandaşın karantina süreci bitmeyecek. Böylelikle mutasyonlu koronavirüsün yayılmasının önüne geçilmesi sağlanacak.

İlgili rehberde yapılan düzenlemeler şöyle

Bilim Kurulu'nun rehberinde yapılan düzenlemeler, iki madde halinde karşımıza çıkıyor. Bu maddelerden bir tanesi; "Farklı suşlar ile enfekte olan kişilerin (özellikle varyant suşlar) aynı odaya kohortlanması virüslerde rekombinasyona neden olarak yeni bir varyant suşa neden olabileceği için bu dönem hastaların mümkün olabildiğince tek olarak odalarda yatırılması önerilir." olarak yazılmış durumda. Burada suş olarak belirtilen ibarenin koronavirüsün alttürleri arasında yer alan ve genetik farklılılar bulunan grupları anlamına geliyor. Kohortlanma ibaresi ise orak özelliğe sahip olan bir grup insan demek.

Rehberdeki ikinci düzenleme maddesi ise "Varyant suş ile enfekte kesin vaka temaslılarının karantina süreleri en az 10 gün olup, bu sürenin sonunda PCR negatifliği gösterilerek karantinanın sona erdirilmesi gerekmektedir." olarak karşımıza çıkıyor. Bu madde zaten, az önce de belirtmiş olduğumuz gibi karantina sürecinin nasıl olacağını anlatıyor.