‘Virüs Kurban Etinden Bulaşır mı’ Sorusu Cevaplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada virüs kurban etinden bulaşır mı sorusunun cevabını verdi. Tevfik Özlü, açıklamasında bayramda alınması gereken önlemleri de belirtti.

31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü bitecek olan Kurban Bayramı, bu yılın en büyük krizi olan koronavirüs nedeniyle şu günlerde fazlasıyla gündemde bulunuyor. Virüsün yayılma ihtimali nedeniyle bayram tatilinde sokağa çıkma yasağının getirilip getirilmeyeceği tartışılırken bu kez bayram için önemli bir uyarı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsün kurban etinden bulaşıp bulaşmayacağına dair yeni bir açıklamada bulundu. Tevfik Özlü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kurban Bayramı sırasında ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini yeniden hatırlattı.

Virüs kurban etinden bulaşır mı?

Kurban etinden virüs bulaşıp bulaşmayacağıyla ilgili sorulara cevap veren Prof. Dr. Tevfik Özlü, sorunun cevabını vermeden önce ‘kurban etinde virüs olur mu’ sorusunun cevabını verdi. Tevfik Özlü’nün bu konuda yaptığı dikkat çeken açıklama ‘İster hasta, isterse sağlıklı virüsü taşıyan kişilerin konuşma, öksürme, hapşırma sırasında saçtığı damlacıklar etin üzerine gelirse, burada birkaç saat canlı kalabilir.’ şeklinde oldu.

Bu açıklamanın ardından üzerinde damlacıkların bulunduğu etten virüsün bulaşıp bulaşmayacağıyla ilgili konuşan Tevfik Özlü, et pişirilirken dikkat edilmesi gereken noktalarla birlikte şu açıklamayı paylaştı:

“Bu süre içinde bulaşma riski olabilir. Ete virüs bulaşmış olsa bile, usulünce pişirip yediğinizde virüs bulaşmaz. Elinizle dokunduğunuzda da bulaşma olmaz. Ancak, ete dokunduğunuz ellerinizi, sabunla yıkamadan ağzınıza, burnunuza ve gözünüze temas ettirirseniz bulaşabilir.”

Tabii Kurban Bayramı boyunca riski artıracak etmenlerden birisi de kurban kesim ve pay işini yapan veya o ortamlarda bulunan kişiler olacaktır. Bu kişiler hakkında da bir açıklama yapan Prof. Dr. Özlü, virüsün bu kişilerden bulaşabileceğini belirterek alınması gereken önlemleri şu şekilde açıkladı:

“Kesim, etin pay edilmesi, taşınması, depolanması, pişirilmeye hazırlanması gibi işlemler sırasında el hijyenine çok dikkat edilmeli. Ete dokunduktan sonra su ve sabunla en az 20-30 saniye yıkamadan eller; ağız, burun ve göze temas ettirilmemeli. Kesim ve pay edilme işlemleri, olabildiğince az sayıda kişilerce yapılmalı ve ilgisiz kişiler etrafta gezinmemeli. Ortamda bulunan herkes maskesini usulüne uygun olarak takmalı. El yıkanabilmesi için kalabalığa yetecek sayıda lavabo, sabun ve kağıt havlu olmalı.”