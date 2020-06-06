Bilim Kurulu Üyesinden 'Hidroksiklorokin' Açıklaması

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Tevfik Özlü, geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedavisinde kullanılmaya başlanan 'hidroksiklorokin' isimli ilaç ile ilgili açıklamalar yaptı.

Koronavirüs tedavisinde kullanılmaya başlayan Hidroksiklorokin isimli ilaçla ilgili tartışmalar bir süredir devam ediyordu. Hidroksiklorokin'in koronavirüs ölüm oranını arttırdığı yönünde yayınlanan bazı makalelerse geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mektubu üzerine geri çekilmişti. Hidroksiklorokin konusuyla alakalı olarak Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Hidroksiklorakinle ilgili farklı ve birbiriyle uyumsuz bulgular veren bilimsel çalışmalar, kafa karışıklığına neden oluyor. Oysa, buna şaşırmamak lazım. Bilimsel veriler, değişmeyen gerçekler değildir. Bilimsel veri, yanlışlanabilir bilgidir." şeklinde ifadelerde bulundu.

Kendi Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tevfik Özlü, Hidroksiklorokin'in neden farklı bilimsel sonuçlar ortaya koyduğunu tartıştı ve kafa karışıklığına neden olan araştırmalar hakkındaki görüşlerini takipçilerine anlattı.

Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar:

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Hidroksiklorokin tartışmaları hakkına şu ifadeleri kullandı:

"Hidroksiklorakinle ilgili farklı ve birbiriyle uyumsuz bulgular veren bilimsel çalışmalar, kafa karışıklığına neden oluyor. Oysa, buna şaşırmamak lazım. Bilimsel veriler, değişmeyen gerçekler değildir. Bilimsel veri, yanlışlanabilir bilgidir."

"Bilim şöyle çalışır: siz cevabı bilinmeyen bir soru sorarsınız. Bu soruya cevap olacak bir hipotez kurarsınız. Bu hipotezi kanıtlamak üzere bir yöntem geliştirirsiniz. Bu yöntemle araştırma, ölçümler yapar ve elde ettiğiniz bulguları yayınlarsınız. Bu bilimsel veridir."

"Başka biri aynı soru için farklı bir hipotez ya da yöntemle araştırma yapar ve sizin bulgularınızı yanlışlayan sonuçlara ulaşabilir. Aksi kanıtlanıncaya kadar, araştırma yönteminin gücüyle orantılı olarak her bilimsel veriye itibar edilir."

"Bilimsel bilgi yanlışlanabilir bilgidir. Bilimsel verilerin değişmez gerçekler olduğuna inanırsanız, bilimselliği yitirirsiniz. Çünkü bilimle gerçek bir arada olmaz. Bilim, gerçeğin olmadığı yerde vardır."

"Çünkü bilim gerçeği arama, bulma çabasıdır. Eğer siz elinizdekinin gerçek olduğuna inanıyorsanız bilim yapmaya gerek duymazsınız. Ancak, elinizdeki bilgiye kuşkuyla yanaşıyor ve soru soruyorsanız bilim yapmaya başlarsınız."

"Bilim kuşkuya dayanır. Bilim yapmak soru sorup, yanıtlarını aramakla başlar. Pandemi sürecinde medyada yayınlanan bilimsel araştırmaların sonuçları, adeta değişmez gerçekler gibi algılanıyor. Aksi yöndeki bulgular ya görmezden gelinebiliyor veya kafa karışıklığına neden oluyor".

"Oysa, bilimsel gelenekten gelenler için bu durum şaşırtıcı değil. Bilimsel veriler yarıömrü olan bilgilerdir. Örneğin bugün elimizdeki bilimsel verilerin, belki de yarısı yanlıştır. Ama hangi yarısı? İşte sorun burada."

"En baştan beri söylediğimiz gibi Covid-19'la ilgili olarak resmin tamamını görmekten uzağız. Söylenenler, bugün için geçerli bilgilerden kaynaklanmakta olup, ilerleyen dönemde elde edilecek yeni bilgilerle bir kısmı yanlışlanacak veya eksik kısımları tamamlanacaktır."