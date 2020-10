Bir şirket, 50 deneğin katılımıyla bir araştırma gerçekleştirdi. Amacı, kalp atış ritimlerindeki değişikliğe göre en korkunç filmleri belirlemek olan araştırma, dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Toplamda 100 saati aşan süreye sahip filmleri en korkuncu, Sinister olarak belirlendi.

2005 yılından beri İngiltere çevresinde hizmet veren BroadbandChoices isimli bir şirket, korku filmi tutkunlarını heyecanlandıracak bir araştırma yaptı. "Science of Scare" isimli bu araştırmadaki araç, tarihin en korkunç filmini belirlemekti. Bunun için 50 kişiye toplam uzunlukları 100 saati aşan korku filmleri izleten araştırmacılar, deneklerin kalp atış hızlarını ölçerek en korkunç filmi belirlemiş oldular.

Araştırmanın kapsamının oldukça dar olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü hem 50 kişinin araştırmaya dahil olması hem de izletilen 50 filmin IMDB, Reddit ve Rotten Tomatoes gibi platformlardaki en yüksek puan alan yapımlar olması, araştırmayı tartışmalı hale getirmiyor değil. Ancak elde edilen bulguların oldukça dikkat çekici olduğu aşikar.

Bilime göre en korkunç film: Sinister (Lanet)

Science of Scare kapsamında yapılan bilimsel araştırmaya göre tarihin en korkunç filmi, 2012 yılında yayınlanan Sinister'dı. Türkiye'de Lanet ismiyle de bilinen film, 50 katılımcının kalp ritmini ciddi anlamda yükseltti. Katılımcıların kalp hızı, bu filmden önceki dinlenme sürecinde 65 bpm, film sırasında ise ortalama 86 bpm'ye yükseldi. Filmi izlerken en çok korkan katılımcının kalp atış değeri ise 131 bpm'ye ulaştı.

Kalp atış farklarına göre en korkunç film Sinister olsa da katılımcıları bir anlığına en çok korkutan film bu değil. Yapılan araştırmada, Türkiye'ye Ruhlar Bölgesi ismiyle gelen 2010 yapımı "Insidious" isimli korku filmindeki bir sahnenin, katılımcıları bir anlığına da olsa Sinister'dan daha fazla korkuttuğu sonucuna ulaşıldı. Katılımcıların kalp atışları, bu filmi izlerken 133 bpm'ye kadar yükseldi.

İşte Sinister'dan sonraki en çok korkunç filmler sıralaması

*Yukarıdaki tabloda yer alan değerler sırasıyla, dinlenme halindeki kalp atış sayısı, aradaki fark ve ulaşılan maksimum kalp atış sayısını göstermektedir.

Yapılan araştırmaya göre listenin devamında sırasıyla, The Conjuring, Hereditary, Paranormal Activity, It Follows, The Conjuring 2, The Babadook, The Descent ve The Visit isimler yer alıyor. Peki bilime göre en korkunç diğer filmler hangileri?

*Yukarıdaki tabloda yer alan değerler sırasıyla, dinlenme halindeki kalp atış sayısı, aradaki fark ve ulaşılan maksimum kalp atış sayısını göstermektedir.

BroadbandChoices, bilime göre en korkunç 11. film, The Ring (Halka) olarak karşımıza çıkıyor. Bunun devamında ise A Quiet Place (Sessiz Bir Yer), A Nightmare On Elm Street (Elm Sokağında Kabus), Halloween (Yabancı), The Texas Chaninsaw Massacre (Teksas Testere Katliamı), 28 Days Later (28 Gün Sonra), The Exorcist (Şeytan), Hush, It (O) ve Scream (Çığlık) olarak karşımıza çıkıyor.