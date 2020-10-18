Normalde 3 Nisan'da çıkış yapması planlanan ancak koronavirüs nedeniyle ertelenen Amacı Olmayan Grup, yeni bir vizyon tarihine kavuştu. Amacı Olmayan Grup, 11 Aralık'ta vizyona girecek.

2013 yılında Facebook'ta kurulmasıyla birlikte kısa sürede binlerce üyeye ev sahipliği yapmaya başlayan Amacı Olmayan Grup, günümüzde milyonların takip ettiği bir oluşuma dönüştü. İşte Facebook'un en efsane gruplarından birisi olan AOG'un kuruluş hikâyesi de grupla aynı isme sahip film ile beyaz perdede yerini alacaktı.

Normal şartlarda bu yıl 3 Nisan'da vizyona girmesi planlanan Amacı Olmayan Grup, koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Ancak bugün, filmi bekleyenleri sevindirecek bir haber verildi. Amacı Olmayan Grup filminin 11 Aralık günü beyaz perdede izleyicileriyle buluşacağı açıklandı.

11 Aralık'ta çıkacak Amacı Olmayan Grup ne anlatacak?

Amacı Olmayan Grup, Facebook grubunun kurucuları Sercan Aycan ve Onur Asrak'ın hikâyesini anlatacak. Amacı olmayan iki arkadaş hem aile hayatlarında hem de çevresindeki insanlarla iletişim kurarken çeşitli sorunlar yaşıyorlardı. Ancak ikili, bu düzene bir son verip hayatlarına yeni bir yön vermek ve hayattaki amaçlarını bulmak için harekete geçecek.

Bundan yaklaşık 1 yıl önce Amacı Olmayan Grup'un ilk tanıtım fragmanı yayınlanmıştı. Teaser'ın ardından geçen birkaç hafta sonra film, ilk fragmanına kavuşmuş ve filmi bekleyenlere ilk izlenimlerini kazandırmıştı. Ancak film ertelendiğinden bu yana herhangi bir gelişme yaşanmamıştı.

Amacı Olmayan Grup'un yapımcılığını, Çakallarla Dans serisinden tanıdığımız yapım şirketi Sugarworkz üslendi. Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi'nin kaleminden çıkan Amacı Olmayan Grup'un oyuncu kadrosunda Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Çağla Irmak, Hülya Gülşen Irmak, Gamze Karaduman ve Hakan Bilgin yer alacak.