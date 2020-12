Bilkent Üniversitesi geçtiğimiz günlerde herkesi şaşırtacak bir karar aldı. 2020-2021 güz döneminin başında “hibrit eğitim” modelini uygulayarak büyük tartışmalara yol açan üniversite pandemi şartlarının ağırlaşması ile “uzaktan eğitime” dönüş yaptı. Bu süreçte öğrenciler fazlasıyla tedirginlik yaşarken üniversiteden ilginç bir karar çıktı.

Hibrit eğitim modeliyle vizeleri okulda yapmaya karar vererek binlerce öğrencinin Ankara’daki kampüse dönmesi konusunda karar alan Bilkent Üniversitesi, finalleri uzaktan yapacağını duyurmuştu. Çevrimiçi yapılacak final kararı sonrasında alınan önlem ise öğrenciler ve birçok kişiyi şaşırttı. E-posta yoluyla her öğrencisinden ev adresi isteyen Bilkent Üniversitesi, kopya çekmeyi ayna ile engellemeye çalışacaklarını açıkladı.

Her öğrenciye ayna yollanıyor

Bilkent Üniversitesi, gönderdiği e-postada kopyayı engellemek için genellikle iki kamera uygulamasının kullanıldığını fakat her öğrencinin iki kameraya sahip olamayabileceğini vurguladı. Bu yüzden çözüm olarak her öğrenciye bir ayna yollanacağı kararını aldıklarını iletti. Bilkent Üniversitesi öğrenci sisteminde ise “Mirror Delivery Address” (Ayna Teslim Adresi) şeklinde bir sekme oluşturuldu ve öğrenciler iki gün içerisinde ikamet ettikleri adresi üniversiteye iletti.

Aynalar öğrencilerin ekranını gösterecek

Bilkent Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar'a göre, ayna yönteminin öğrencinin ekranını başkasının kontrol etmesi ve ekrandan soru-cevap paylaşımı gibi kopya yöntemlerini engellemesi bekleniyor. Öte yandan ayna açılarını her öğrencinin ayarlaması gerekli. Fakat her öğrencinin bu ayarlamayı yapmak için yeterli alanının olup olmadığı konusu şu an için bir muamma. Bu ayarlamayı yapabilen öğrencilerin ekranı, kendisi ve sınav kağıdı ise gözetmen hoca tarafından görülebiliyor. Ayna yöntemine ek olarak sınavların küçük öğrenci grupları ile yapılacağı da önlemler arasında yer alıyor.

Rektör Atalar: Bizim öğrenciler kopya çekmiyordur ama güven vermemiz lazım

NTV Haber’e konuşan Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar “Bizim öğrencilerin kopya çektiğini zannetmiyorum ama insanlar başka öğrenciler çekiyor diye rahatsızlık duyuyor. Onun için onlara güven vermemiz lazım” açıklamalarında bulundu.

Aynasız da ekran paylaşımı mümkün

Ekran paylaşımına izin veren uygulamalar bulunduğu için öğrencilerin ekranını görmek üzere ayna yöntemini seçen Bilkent Üniversitesi’nin bu kararı birçok kişi tarafından sorgulandı. Örneğin uzaktan eğitimde adını birçok kez duyuran popüler Zoom uygulamasının katılımcılara çoklu ekran paylaşımı imkanı sunduğu biliniyor. Böylece sınava katılan her öğrencinin ekranı gözetmen hoca tarafından görülebiliyor. Buna rağmen binlerce öğrencisine ayna gönderen Bilkent Üniversitesi'nin bu ilginç kopya önleme yöntemi ise bir süre daha tartışılacak gibi duruyor.