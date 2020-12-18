Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Uzaktan Eğitim Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm öğrencileri ve ebeveynleri ilgilendirecek önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada okullardaki sınav sisteminde yapılan yeni değişiklikler hakkında bilgi verildi ve uzaktan eğitim süresinin de uzatıldığı bildirildi.

Ülkemizde koronavirüs tedbirleri kapsamında neredeyse bir yıldır uzaktan eğitim devam ediyor. Öğrenciler, derslere evlerinden katılıyor, sınavlara online olarak katılım sağlıyor. Bu konuda akıllardaki en büyük soru ise uzaktan eğitimin ne zamana kadar devam edeceği.

Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce 4 Ocak olarak açıkladığı tarihte değişiklik yapıldığını bildirdi. Gelen yeni açıklamaya göre, uzaktan eğitim, eğitim öğretim yılının ilk yarısının son gününe kadar uzatıldı. Bu tarih ise 21 Ocak 2021 olarak açıklandı.

Yarıyıl tatili bir hafta uzatıldı:

Öğrenciler, 2020/2021 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline 22 Ocak 2021 itibariyle başlayacaklar. Gelen açıklamaya göre tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiş durumda ve ikinci dönem 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. Karne dağıtımları da okul yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılacak ve yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.

Sınav sistemi de değişti:

Açıklamanın belki de en önemli maddesi, ilkokullarda sınav yapılmayacağı bilgisi oldu. Buna göre, ilkokullarda karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek. Ortaokul ve liselerde ise birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ile performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak.

Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları okul ortamında, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecek. Yalnızca ortaöğretim öğrencileri için geçerli olmak şartıyla, öğrenciler kendi isteklerine bağlı olarak 28 Aralık Pazartesi gününe kadar, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla, o tarih itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabilecek. Öğrencilerin sınava katılabilmesi için velilerinin okul yönetimine başvurması gerekecek.