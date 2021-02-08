Bill Gates, 2 Küresel Felaket Tahminini Açıkladı

5 yıl kadar önce dünyanın bir sonraki felaketinin bir salgın olacağını tahmin eden Bill Gates, gelecekte karşılaşmamız muhtemel felaket tahminlerini açıkladı.

Yaklaşık 5 yıl önce gerçekleştirdiği bir konuşmada insanları bir sonraki virüs salgınına karşı uyaran ve dünyanın buna hazır olmadığını ifade eden Bill Gates, koronavirüs salgınının patlak vermesiyle birlikte “salgının arkasındaki gizemli güç” olmakla itham edilmişti. Derek Muller’un Veritasium adlı YouTube kanalına konuk olan Gates, dünyanın karşı karşıya kalması muhtemel iki yeni felaketi açıkladı.

Microsoft’un kurucusu olan ve dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Bill Gates’e göre dünyanın bir sonraki ilk küresel felaketi iklim değişikliği olacak. Gates’e göre iklim değişikliği, koronavirüse kıyasla her yıl çok daha fazla insanın ölümüne neden olacak. Ancak Gates’e göre bunun da “kötüsü” bulunuyor.

Bill Gates'e göre biyoterörizm tehlikesi kapıda

Gates’e göre dünyanın gelecekte karşılaşacağı ikinci büyük küresel felaket biyoterörizm olacak. Gates’e göre “birileri”, kitlesel saldırılar için virüs gibi biyolojik silahlar üretebilir ve bu virüsler ile koronavirüsten çok daha büyük maddi kayıp ve can kaybı ortaya çıkarabilir.

Gates’e göre insanların gelecekte ortaya çıkacak pandemileri durdurmasının hiçbir yolu yok. Ancak gerekli hazırlıkların yapılmasının koronavirüsün neden olduğu ekonomik ve sosyal hasarı ortadan kaldırabileceği ve can kaybını ciddi derecede azaltabileceğini belirtiyor.