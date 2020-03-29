Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates'in kurduğu şirket Breakthrough Energy Ventures'tan Natel Energy'e 11 milyon dolarlık yatırım geldi. Natel Energy, suyun yenilenebilir enerji olarak kullanıldığı bir türbin üzerinde çalışıyor.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, suyun yenilenebilir enerji kullanımındaki şeklini değiştirdiğini iddia eden yeni bir hidroelektrik teknolojisini desteklediğini açıkladı. Gates'in kurduğu bir diğer şirket olan Breakthrough Energy Ventures, Natel Energy'e yaptığı 11 milyon dolarlık yatırımla birlikte Schneider Electric şirketiyle ortak oldu. Natel Energy, kendi ürettiği 'Restoration Hydro Turbine' (RHT) ile birlikte bitkileri daha efektif hâle getirirken balık ve diğer çevresel etmenler üzerindeki etkileri de azaltıyor.

Nehirlerde kullanılan sistemin, normalde kullanılan türbinlere göre %20 daha az maliyetli olduğu söyleniyor. Bu da bu projeyi diğer türbinlerden ayıran bir diğer özellik ve kullanılma şansını arttırıyor. Ayrıca şirket, birçok projenin en önemlilerinden olan balıklar için daha güvenli olduğunu iddia ederek müşteri çekme şansını arttırdı. Bu iddianın doğru olup olmadığını ise henüz bilmiyoruz.

Pilot bir RHT tesisi kuruldu:

Maine'de pilot bir RHT tesisin kurulduğu ve şu anda halihazırda çalıştığı biliniyor. Bu tesis, bir restoranın ve okulun güç ihtiyacını karşılıyor ve hatta şebekeye fazla güç gönderiyor.

Breakthrough Energy Ventures, Natel Energy hakkında şöyle dedi: "Hidro, uzun zamandır en iyi yenilenebilir enerji kaynağı olarak kabul ediliyor. Eğer değilse, bunun sermayelere çok büyük zararları olacak ve yaban hayatı riske atacak. Natel'in patentini aldığı bu yüksek performanslı hidroelektrik türbini, her 2 sorunu da akıllıca ele alıyor." Bu bahsedilen 2 sorundan biri türbinlerin maliyetiyle alakalıyken diğeri ise çevreye zarar vermemek.

Yapılan açıklamalara göre bu sistem, zaten var olan tesisleri güçlendirmekte de kullanılabilir ya da geliştirilerek daha farklı yerlerde kullanılabilir. Bu da demek oluyor ki Natel, suyun yenilenebilir enerji olarak nasıl kullanılıcağını değiştirme potansiyeline sahip. Bu noktada şirket, 11 milyon dolarlık bu yatırımın RHT'nin geliştirilmesinde kullanılacağını belirtti.