Kronik Hastalıklara Karşı Hidrojenli Su Geliştirildi

Iğdır Üniversitesi’nden bilim insanları, koronavirüs tedavisinde de kullanılabilecek, birçok kronik hastalığın tedavisinde kullanılabilen hidrojenli su üretimine başladılar.

Koronavirüs tedavisinde kullanılacak ilaçlar ve yan ürünler için bütün dünyada çalışmalar yapılıyor. Iğdır Üniversitesi’nden bilim insanları da bu çalışmalar kapsamında koronavirüs tedavisinde işe yarayabilecek hidrojenli su üretimine başladılar.

Hidrojenli su üretimi çalışmasını Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duried Alvazeer, üniversite bünyesinde bulunan Redoks Uygulamaları Araştırma Merkezi’nde gerçekleştiriyor.

Hidrojenli suyun genel olarak da faydalı olacağını belirtiyor Alvazeer, koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılabileceğini belirtti. Antioksidan özelliği olan hidrojenli su ile ilgili olarak daha önce Japonya’da 2007 yılında bir çalışma yapıldığını söyleyen Alvazeer, Japonya’da yapılan çalışmada hidrojenli su verilen hastaların ya tamamen iyileştiğini ya da hastalığın etkilerinden tamamen kurtulduklarını belirtti. Doç. Dr. Alvazeer, günde bir buçuk litre hidrojenli su içen insanların, 2 ay içinde kronik hastalıklarının belirtilerinin azaldığını da sözlerine ekledi.

Çin’de de benzer bir çalışmanın yapıldığını söyleyen Alvazeer, hidrojenli su denemelerinin hastaların iyileştirilmesi sürecinde önemli sonuçlar verdiğini, bu nedenle Çin’de ilaçlara alternatif olarak hidrojenli suyun kullandığını söyledi.

Iğdır Üniversitesi’nde hidrojenli su üretilmeye başlanması ile ilgili olarak açıklama yapan üniversitenin rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, hidrojenli suyun Almanya ve Japonya’da yaygın olarak kullanıldığını söyledi. Prof. Dr. Alma, bakterilerin vücutta proteinlere bağlanarak radikaller ürettiğini, hidrojeninde bu radikallere yapışarak etkilerini minimize ettiklerini söyledi.