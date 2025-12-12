Dünyanın En Akıllı Klozeti Duyuruldu: İşte Özellikleri ve Uyku Kaçıran Fiyatı

Güney Koreli teknoloji şirketi VOVO, NEO ismini verdiği bir akıllı klozet duyurdu. "Dünyanın en akıllı klozeti" olarak lanse edilen ve CES 2026 İnovasyon Ödülü alan ürün, oldukça etkileyici özellikler sunuyor. Ancak bu klozetin fiyatı yenilir yutulur türden değil...

Teknoloji dünyası bazen "Yok artık!" dedirtecek noktalara gelebiliyor. Yıllardır cebimizdeki telefonların, kolumuzdaki saatlerin akıllanmasına alıştık ama evin en mahrem köşesi, yani tuvaletler genelde bu yarışın gerisinde kalıyordu. Güney Kore merkezli VOVO, CES 2026 etkinliklerinde tanıtmaya hazırlandığı yeni ürünüyle bu durumu kökten değiştirmeye kararlı görünüyor.

Firmanın "dünyanın en akıllı klozeti" iddiasıyla sahneye çıkardığı VOVO Smart Toilet TCB-090SA "NEO", sadece ihtiyacınızı giderdiğiniz bir araç değil, adeta evinizin sağlık bekçisi gibi çalışıyor. CES 2026 İnovasyon Ödülü'nü de alan bu cihaz, özellikle sağlık takibi ve yaşlı bakımı konusunda sunduğu özelliklerle "Keşke bundanım olsa." dedirtiyor. Ancak ürünün fiyatını görünce bu fikriniz değişebilir.

Sağlık ocağı gibi klozet: VOVO NEO'nun özellikleri

Bu klozeti diğerlerinden ayıran en büyük özellik, entegre idrar analizi sensörü. Siz hiçbir ekstra işlem yapmadan, klozet hidrasyon seviyenizi ve genel sağlık verilerinizi anlık olarak analiz ediyor. Sonuçlar ise hemen yan tarafa monte edilen küçük bir ekrana yansıtılıyor. Yani sabah ilk iş tuvalete gittiğinizde vücudunuzun ne durumda olduğunu görebiliyorsunuz.

VOVO NEO, sadece analiz yapmakla kalmıyor, aynı zamanda bir güvenlik görevlisi. İçerisinde "Jindo the Dog" adı verilen yapay zekâ destekli bir izleme sistemi bulunuyor. Bu sistem, özellikle yalnız yaşayan yaşlılar için hayati önem taşıyor. Eğer klozette 12 saat boyunca hiçbir hareketlilik algılanmazsa veya anormal bir durum sezilirse sistem otomatik olarak aile bireylerine uyarı mesajı gönderiyor.

VOVO NEO'nun öne çıkan özellikleri şöyle:

İdrar Analizi: Hidrasyon ve sağlık verilerini ölçüp ekrana yansıtır.

Otomatik Kapak: Elinizi sürmeden kapak açılır ve kapanır.

Güvenlik (Jindo the Dog): 12 saat kullanım olmazsa yakınlara acil durum uyarısı atar.

Tam Otomasyon: Otomatik sifon, hareket sensörlü oturak.

Konfor: Isıtmalı koltuk, sıcak hava kurutucu ve UV ile kendi kendini temizleyen nozul.

Konfor tarafında da işler epey ileride. "Kışın soğuk klozete oturma" derdi bu cihazla tarih oluyor çünkü ısıtmalı koltuk standart. Ayrıca işiniz bittiğinde tuvalet kağıdıyla uğraşmanıza gerek kalmıyor; ayarlanabilir basınçlı bide sistemi ve sıcak hava kurutucusu devreye giriyor. Bide sistemi demişken, suyun sıcaklığından basıncına kadar her şeyi kablosuz kumandası üzerinden kişiselleştirebiliyorsunuz.

Geldik işin en can alıcı kısmına, yani "duygusal" boyutuna. Bu kadar teknoloji, sağlık analizi ve konforun elbette bir bedeli var. VOVO NEO'nun açıklanan satış fiyatı tam 4.990 dolar (bugünün kuruyla 213 bin TL)...