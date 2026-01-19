Tümü Webekno
BİM, Çok Uygun Fiyata Vantilatörlü Hava Temizleme Cihazı Satacak!

BİM, bu hafta mağazalarında uygun fiyata Kumtel'in vantilatör özellikli hava temizleme cihazı satacak. İşte özellikleri ve fiyatı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye genelindeki zincir mağazalar, her hafta düzenli olarak uygun fiyatlı teknoloji ürünlerini tüketicilerle buluşturuyordu. Aktüel ürünleriyle öne çıkan BİM de bunlardan biriydi. Telefonlardan akıllı ev aletlerine kadar her türden ürünün BİM’de satıldığını görüyorduk. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi.

BİM, bu hafta itibarıyla birçok kullanıcının evinde isteyeceği Kumtel markalı hava temizleyici ve vantilatörü uygun fiyata satışa sunacak. Cihaz, hem hava temizleyici hem de vantilatör görevi görerek 2 önemli özelliği birlikte sunabiliyor.

BİM’de bu hafta sunulacak Kumtel hava temizleyici ve vantilatör’ün özellikleri ve fiyatı

  • Yüksek hava temizleme kapasitesi (CADR 86 m³/h)
  • 80° Otomatik salınım özelliği
  • DC 24V Güç Girişi
  • Motor Hızı: 2800–7300 rpm
  • Malzeme: ABS
  • 9 Kademe fan hızı
  • HEPA 13 filtre ile %99.9’a kadar hava partiküllerini yakar
  • 3 Akıllı mod: Salınım, hız artırma, zamanlayıcı
  • Uzaktan kumanda kontrolü
  • Geniş açılı salınım
  • 4.990 TL fiyat

Görebileceğiniz üzere Kumtel’in 2’si bir arada hava temizleyici ve vantilatör modeli, dikkat çeken özelliklere sahip. Hem vantilatör hem de hava temizleyici olmasıyla büyük bir avantaj sağlıyor. Üstelik 4.990 TL’lik uygun bir fiyatı var. Aynı ürüne farklı platformlarda baktığımızda 5.800 TL gibi fiyatlar gördük. Yani neredeyse 1000 TL ucuza alabiliyorsunuz. Ürün, 21 Ocak Çarşamba itibarıyla BİM mağazalarında yerini alacak.

Xiaomi'nin Her Türden Ev Aleti Sunan Mijia Markasını Resmen Türkiye'de: İşte İlk Ürünler Xiaomi'nin Her Türden Ev Aleti Sunan Mijia Markasını Resmen Türkiye'de: İşte İlk Ürünler
