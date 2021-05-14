Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, nam-ı diğer CZ, Tesla'nın Bitcoin kararı ve spekülatif davranışları sonrasında Elon Musk'ı Twitter'da takipten çıkardı. Ardından konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Kripto para piyasasının altını üstüne getiren açıklama ve kararları ile sık sık gündem yaratan Elon Musk'ın bu tavrı, sektörde tepki ile karşılanıyor. Tesla'nın Bitcoin ile otomobil satışını iptal etme kararının yankısı hala devam ediyor. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in CEO'su CZ, Twitter'da tepki gösterenler arasındaydı.

Bir takipçisinin "Elon Musk'ı takipten çıktın mu?" sorusuna yanıt veren CZ, açık şekilde bunda abartılacak bir şey olmadığını da dile getirdi.

Binance CEO'su Elon Musk hakkında: "İstediğini söyleyebilir"

Elon Musk'ı takipten çıktığını fark eden takipçisine "Bunu büyük bir mesele haline getirmedim, ancak fark ettin" diyen CZ, "Bu kendisine ya da başka bire karşı yaptığım bir şey değil. İstediğini söyleyebilir. Zaten çok fazla insan takip etmiyorum" açıklamasında bulundu.

Binance'in CEO'su CZ, Elon Musk'a karşı takındığı bu tavrı sıradanlaştırsa da aslında piyasaya yansımaları bu şekilde olmuyor. En azından dünyanın en büyük kripto para borsasının kurucusu ve CEO'su olarak, piyasanın en büyük spekülatörü Elon Musk'a artık güvenmediğini belli ediyor.