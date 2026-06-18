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Bakanlık Kaynakları: "Roblox'un Erişime Açıldığı Bilgisi Doğru Değil"

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Bundan iki yıl kadar önce Roblox'a getirilen erişim engeli gerçekten kaldırıldı mı?

Bakanlık Kaynakları: "Roblox'un Erişime Açıldığı Bilgisi Doğru Değil"
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bugün aktardığımız gelişmede çocukların ve gençlerin en çok vakit geçirdiği platformların başında gelen Roblox'un tam 680 gün önce getirilen erişim engelinin kaldırıldığını iletmiştik.

Hatırlayacağınız üzere Roblox, çocuk güvenliği ve içerik denetimi hususları konusunda mahkeme kararları neticesinde Türkiye'den erişime kapatılmıştı.

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İçerikten Görseller

Bakanlık Kaynakları: "Roblox'un Erişime Açıldığı Bilgisi Doğru Değil"
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Erişim engeli kararı duruyor

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Gün içerisinde yaptığımız testlerde Roblox'a erişilebildiğini fark etmiş ve bu gelişmeyi sizlere duyurmuştuk lakin erişim engeli kararı hâlâ yürürlükte görünüyor. Ulaştığımız bakanlık kaynaklarına göre Roblox'un erişime açıldığı bilgisi şu noktada doğru değil ancak yakında açılabilir.

Bakan Göktaş paylaşımını sildi

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Kısa süre içerisinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Roblox'a getirilen ebeveyn denetimlerine yönelik bir paylaşımda bulundu fakat bahsi geçen X paylaşımı kısa süre içerisinde silindi.

Şimdilik gelişmeler bu şekilde. Roblox'un erişim engeline dair yeni gelişme olduğu takdirde sizleri bilgilendirmeye devam ediyor olacağız.

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YORUMLAR

(10)
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Bas Orrrkafa 1 gün önce
Mahkeme den karar bekleniyormuş denetim yapıyorlar direkt açılmaz 5 10 gün sürebilir açılması için sabredin
İdris Ali 1 gün önce
Arkadaşlar kısa sürede açılır bence bu yaz açılacağını umuyorum,açılması haftalar veya aylar sürebilir
Gercek bu Kardesim 1 gün önce
Yalan olmallıdır robllox açıldı
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