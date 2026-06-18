Bakanlık Kaynakları: "Roblox'un Erişime Açıldığı Bilgisi Doğru Değil"

Bundan iki yıl kadar önce Roblox'a getirilen erişim engeli gerçekten kaldırıldı mı?

Bugün aktardığımız gelişmede çocukların ve gençlerin en çok vakit geçirdiği platformların başında gelen Roblox'un tam 680 gün önce getirilen erişim engelinin kaldırıldığını iletmiştik.

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Hatırlayacağınız üzere Roblox, çocuk güvenliği ve içerik denetimi hususları konusunda mahkeme kararları neticesinde Türkiye'den erişime kapatılmıştı.

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Erişim engeli kararı duruyor

Gün içerisinde yaptığımız testlerde Roblox'a erişilebildiğini fark etmiş ve bu gelişmeyi sizlere duyurmuştuk lakin erişim engeli kararı hâlâ yürürlükte görünüyor. Ulaştığımız bakanlık kaynaklarına göre Roblox'un erişime açıldığı bilgisi şu noktada doğru değil ancak yakında açılabilir.

Bakan Göktaş paylaşımını sildi

Kısa süre içerisinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Roblox'a getirilen ebeveyn denetimlerine yönelik bir paylaşımda bulundu fakat bahsi geçen X paylaşımı kısa süre içerisinde silindi.

Şimdilik gelişmeler bu şekilde. Roblox'un erişim engeline dair yeni gelişme olduğu takdirde sizleri bilgilendirmeye devam ediyor olacağız.