Dünyanın en büyük kripto para platformu Binance, beş kripto para işlem çiftini kaldıracağını duyurdu. Peki bu, yatırımcılar için ne anlama geliyor?

Her gün milyarlarca dolarlık kripto para işleminin gerçekleştiği Binance, bugün yatırımcıları yakından ilgilendiren yeni bir haber paylaştı. Zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı bazı işlem çiftlerini ve kripto para birimlerini listelemeyi durduran borsa, 5 işlem çiftinin kaldırılacağını açıkladı.

Binance tarafından paylaşılan açıklamaya göre bu beş işlem çifti CHESS/BNB, DYDX/ETH, FARM/ETH, LINA/BNB ve SHIB/UAH çiftleri oldu. Söz konusu işlem çiftleri üzerinden 21 Nisan 2022 tarihi itibarıyla herhangi bir işlem yapılamayacak. Peki yatırımcılar ne yapacak?

Yatırımcılar ne yapacak?

Binance üzerinden kaldırılan işlem çiftleri, bu kripto para birimlerinin platformdan kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Son işlem çifti kaldırılıncaya kadar kullanıcılar, söz konusu birimlerle farklı işlem çiftleri üzerinden işlem yapmaya devam edebilecekler. Dolayısıyla bu duyuru, yalnızca bu işlem çiftleriyle işlem yapmak isteyen yatırımcıları engelleyecek.

Binance, mart ayının başından bu yana, yani 6 haftalık süre içinde 20’den fazla işlem çiftinde alım satımı sonlandırırken 40’ın üzerinde yeni işlem çiftini bünyesine kattı. İşlem çiftlerinin kaldırılma kararları, genellikle bu çiftlerde yapılan işlemlerin hacimlerinin çok az düzeyde olmasından ya da teknik aksaklıklardan kaynaklanıyor.

