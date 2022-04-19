Binance CEO'su CZ, geçtiğimiz dakikalarda yaptığı paylaşımda Binance Coin (BNB) yatırımcılarını sevindirecek bir haber verdi. CZ, yüz milyonlarca dolar değerindeki BNB tokenının yakılacağını duyurdu.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, bugün borsanın kendi token’ı Binance Coin (BNB) sahipleri için yüz güldüren bir haber paylaştı. Binance CEO’su CZ (Changpeng Zhao), Twitter hesabından yaptığı duyuruda milyonlarca BNB token’ının yakılacağını açıkladı.

Zhao, paylaştığı açıklamada “BNB deflasyonisttir. Eğer bunu bilmiyorsanız, bu dünyada size şans getirecek olan temel finansal bilgiden yoksunsunuz demektir. Acı ama gerçek. Şimdi öğrenme zamanı.” ifadelerine yer verdi. CEO’nun açıklamasına göre 741 milyon 840 bin 738 dolar değerindeki BNB token’ı ‘yakın zamanda’ dolaşımdan çıkarılacak.

Binance CEO’su CZ’nin paylaşımı

CZ’nin bu haberi paylaşmasıyla birlikte BNB’ye de artan bir talep görüldü. CZ’nin paylaşımının ardından BNB’nin değeri %5’in üzerinde değerlenerek 420 doları aştı. BNB, 3 Mayıs 2021 tarihinde 675 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş, ardından piyasayla paralel bir düşüşle hızlı bir şekilde 23 Mayıs’ta 260 dolara kadar inmişti.

Coin yakma nedir?

Coin/token yakmak olarak tabir edilen eylem, bir token’ın belli bir kısmının piyasada dolaşımdan kalıcı olarak kaldırılması anlamına gelir. Bu eylem sonucunda talebin aynı kalması durumunda token’ın değeri, arzın azalması nedeniyle artar. Talep arttıkça token’ın değeri de daha yüksek oranda artar.