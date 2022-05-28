Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance’de Futures olarak da bilinen kaldıraçlı işlemler özelliği, USDT için çöktü. Yetkililer konuyla ilgili açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Binance’in CEO’su LUNA hakkında açıklamalarda bulunmuş ve yatırımcıları kızdırmıştı. Bugün ise Binance platformunda meydana gelen bir hata USDT birimindeki kaldıraçlı işlem sekmesinin çökmesine neden oldu.

Kullanıcılar, yaşanan sorunların ardından Binance’in Twitter hesabına adeta akın etti. Yetkililer ise kısa sürede açıklama yaptı.

Kaldıraçlı işlemler çöktü

Dünyanın en popüler ve en büyük kripto borsa uygulamalarından birisi olan Binance’te geçtiğimiz dakikalarda USDT üzerinden yapılan kaldıraçlı işlemlerde sorunlar yaşandı. Kullanıcılar işlem yapamadıklarını bildirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Binance yetkilileri, sorunun farkında olduklarını ve kısa süre içinde problemin düzeltileceğini açıkladı. Yetkililer ayrıca an itibariyle USDT üzerinden yapılan kaldıraçlı işlemlerin de askıya alındığını belirtti.

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Kullanıcılar an itibariyle sorunun çözüldüğünü ve bekleyen transferlerin işleme alınmaya başladığını açıkladı.