Binance CEO'su Changpeng Zhao, bir süredir gündemde olan LUNA 'meselesi' ile ilgili konuştu. LUNA işlemlerinin neden yeniden başladığını da açıklayan Zhao, "Kimse kimseye zorla alın demiyor" ifadelerini kullandı.

Kripto para yatırımcılarının geçtiğimiz haftalardaki bir numaralı gündemi LUNA'ydı. Yalnızca 24 saat içinde yüzde 97 değer kaybı yaşayan LUNA, yatırımcısına isyan ettirmişti. Ayrıca bu gelişmeye paralel olarak UST isimli stabil coin de çökmüş, yatırımcıların zararı milyar dolarları aşmıştı. Şimdiyse konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Binance CEO'su Changpeng Zhao'dan LUNA'yla ilgili yeni açıklamalar geldi.

Binance, LUNA krizinin patlak vermesi üzerine bu kripto parayla ilgili işlemleri bir süreliğine durdurmuştu. Ancak bu karar bir süre sonra terk edildi ve yatırımcılar, yeniden LUNA ile işlem yapmaya başladılar. Reddit'teki bir soru cevap etkinliğine katılan dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, neden böyle bir karar aldıklarını açıkladı.

"Zorla alın demiyoruz"

Namıdiğer CZ tarafından yapılan açıklamalarda, LUNA işlemlerinin kapatılmasının nedeninin Luna'nın arkasındaki ekibin ta kendisi olduğu ifade edildi. LUNA blok zincirinin kapatılması üzerine işlemleri durdurmaya karar verdiklerini söyleyen Binance CEO'su, ağın yeniden açılması ile Binance'in de alım satım işlemlerine kaldığı yerden devam ettiğini söyledi. "Kimse kimseye zorla alın demiyor. Piyasa böyle bir yer, kendi kuralları var. Yüksek risk sevenler bu tür alımları yapabiliyor." diyen CEO, eleştirileri savururken başka tartışmalara kapı aralamış oldu.

Yaşanan gelişmelerin sonu nereye varır bilinmez ancak LUNA'nın çok sayıda yatırımcının canını yaktığını söyleyebiliriz. Çünkü nisan ayının sonunda 96 dolar seviyelerinde işlem gören LUNA, bu makalenin yazıldığı an itibarıyla 0,0001913 dolar seviyelerinde geziyor. Bununla birlikte; fiyatı 1 dolar olması gereken TerraUSD (UST) ise an itibarıyla 0,07 dolardan işlem görüyor. Özetle LUNA cephesindeki zarar, hesaplamalarla bile anlaşılabilecek türden değil...