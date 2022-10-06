Binance, Türkiye'de de popüler olan Helium (HNT) isimli kripto para birimini kısmen delist edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Helium, ilerleyen günlerde yalnızca tek bir işlem çiftinde spot al-sat yapmaya imkan tanıyacak.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, Türkiye'de de çok sayıda yatırımcısı olan Helium (HNT) isimli kripto para birimi ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Platform tarafından yapılan açıklamada, HNT'nin borsadan kısmen de olsa delist edileceği açıklandı. Yani Helium, ilerleyen dönemlerde Binance'te listelenmeyecek ve hiçbir şekilde alınıp satılamayacak.

Binance'in resmi duyuru kanalından yapılan açıklamaya baktığımızda, Helium'un hem çapraz ve marjin hem de spot işlemlerde kısıtlanacağını görüyoruz. Bu bağlamda; HNT, ilerleyen günler itibarıyla Bitcoin (BTC) ve Tether (USDT) karşılığında satılamayacak. Gelin hep birlikte; pek çok yatırımcıyı ilgilendiren bu kararla ilgili tüm detaylara yakından bakalım.

Binance'in kararı şu şekilde:

"Çarpraz ve marjin işlemler; 12 Ekim 2022 TSİ 06:00 itibarıyla HNT/USDT ve HNT/BUSD için durdurulacak.

TSİ 06:00 itibarıyla HNT/USDT ve HNT/BUSD için durdurulacak. Spot işlemler; 14 Ekim 2022 TSİ 06:00 itibarıyla HNT/BTC ve HNT/USDT için durdurulacak."

Peki bu ne demek? Yatırımcıyı neler bekliyor?

Binance'in HNT için aldığı karar, yatırımcı için büyük bir önem arz ediyor. Çünkü yatırımcılar, 12 Ekim itibarıyla çapraz ve marjin, 14 Ekim itibarıyla da spot işlemlerde kısıtlamalarla karşılaşacaklar. Peki Helium, Binance'te hangi işlem çiftlerine açık?

HNT'de spot işlem yapmak istediğinizde; şu işlem çiftlerini kullanabiliyorsunuz:

HNT/USDT

HNT/BUSD

HNT/BTC

Bu durumda; HNT tutan yatırımcılar 14 Ekim'den sonra yalnızca HNT/BUSD ile satış yapabilecek. BUSD denilen kripto para birimi, Binance USD. Yani Binance'in dolara endeksli sabit coini.

HNT'de çapraz ve marjin işlem yapmak istediğinizde ise şu işlem çiftlerini kullanabiliyorsunuz:

HNT/USDT

HNT/BUSD

Bu durumda ise şöyle bir yorum yapabiliriz. HNT, 12 Ekim itibarıyla Binance'te çapraz ve marjin işlemler için kullanılamayacak.

Eğer Helium yatırımcısıysanız; Binance'in açıklamasına göre hareket etmeli ve açık işlemlerinizi kapatmanız gerekmekte. Aksi takdirde, talimatlarınız Binance tarafından otomatik olarak kapatılacak.

Peki ne oldu da Helium için böyle bir karar alındı?

Geçtiğimiz dönemlerde ciddi anlamda ses getiren Helium, yatırımcıların dikkatini çeken bir kripto para projesiydi. Electronic Arts gibi en bilindik teknoloji şirketlerinden yöneticiler transfer eden ekibin amacı, küresel çapta bir internet ağı kurmaktı. Arabalardan akıllı ev aletlerine kadar tüm ürünler 5G desteği de olan bu ağa bağlanacak, böylelikle internet servis sağlayıcılarına ihtiyaç kalmayacaktı. Ayrıca savaş veya hükümetin interneti kısıtlama gibi kararları da sistemi etkilemeyecek, internete erişim daimi olacaktı.

Projenin planlanan şekilde başladığı söylenebilir. Maksimum 1.000 dolar karşılığında modem, anten ve kablo satın alan yatırımcılar, ağın genişlemesine yardımcı oldukları için kripto madenciliği yaparcasına HNT kazanmaya başladılar. Helium ağı kısa sürede o kadar hızlı bir şekilde büyüdü ki geliştirici ekip bile böyle bir ilgiyi beklemediğini açıkladı. Aslında işler de bundan sonra karıştı.

Helium ağı, dünya geneline şöyle yayıldı:

Helium yöneticileri, Ağustos 2022 itibarıyla kelimenin tam anlamıyla kaos yarattılar. Öyle ki yapılan bazı anlaşmaların gerçek olmadığı ortaya çıktı. Ayrıca madencilere verilen sözler de yerine getirilmediği söylentileri dolaşmaya başladı. Sistemde çeşitli 'hileciler' ortaya çıktı ve bu hilelerin engellenememesi sonucu ayda 15-20 dolar kazanan bir yatırımcı, kendisini şanslı hissetmeye başladı. (Yatırımın 1.000 dolar seviyesinde olduğunu bir kez daha hatırlatalım.)

Yatırımcıların aksine yönetim ekibi, çok büyük kazançlar sağlamaya başladı. Elbette modem üreten şirketler de bu pastadan payına düşeni aldı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de büyük cüzdanlardan bir tanesinin Helium CEO'sunun eşine ait olduğu iddiaları gündeme geldi. Hal böyle olunca da Helium, sunduğu teknolojiden ziyade skandallarla gündemde yer almaya başladı. Binance, bu durumu daha fazla görmezden gelmemiş ve kısmi delist kararı almış gibi görünüyor. Skandallar devam ederse Helium'un Binance'te kalan son işlem şansını da yitirebileceğini söyleyebiliriz...

Not: Bu makale yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.