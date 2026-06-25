Rockstar Games'in yıllardır beklenen oyunu GTA 6 için ön sipariş süreci resmen başladı. Oyunun Türkiye fiyatları da belli olurken, oyuncular Standart Edition ve Ultimate Edition seçenekleri arasında tercih yapabilecek. İşte GTA 6'nın sürümleri, içerikleri ve merak edilen tüm detaylar.

GTA 6 için geri sayım nihayet sona erdi. Rockstar Games, uzun süredir beklenen yapımı için ön sipariş sürecini başlattı. Oyunun dijital mağazalardaki sayfaları güncellenirken, oyuncular da ilk dakikalardan itibaren satın alma işlemlerini gerçekleştirmeye başladı.

Ön siparişlerin açılmasıyla birlikte GTA 6'nın Türkiye fiyatları da netlik kazandı. Şirket, oyunu farklı içerik paketleriyle satışa sunarken, özellikle Ultimate Edition sürümünün sunduğu avantajlar sosyal medyada yoğun şekilde tartışılmaya başlandı.

Oyuncuların Beklediği Gün Geldi

Rockstar Games tarafından yapılan açıklamaya göre GTA 6, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında ön siparişe açıldı. Oyunun çıkış tarihine kadar ön sipariş veren kullanıcılar Vintage Vice Cirt özel içeriklerine erişim sağlayabilecek.

GTA 6 Türkiye Fiyatları

Sürüm Türkiye Fiyatı GTA 6 Standard Edition 3.999 TL GTA 6 Ultimate Edition 4.999 TL

Ultimate Edition sürümünün; ek dijital içerikler, özel araç paketleri, kozmetik öğeler, görevler ve çıkış sonrası sunulacak bazı avantajları içerdiği belirtiliyor. Rockstar Games'in ilerleyen günlerde bu paketin tüm detaylarını açıklaması bekleniyor.

Standard Edition alanlar sonradan Ultimate Edition'a yükseltebilecek

GTA 6’yı Standard Edition olarak satın alan oyuncular için Ultimate Edition’a sonradan yükseltme seçeneği de sunuldu. Bu paket sayesinde oyuncular, oyunun tamamını yeniden satın almak zorunda kalmadan Ultimate Edition içeriklerine erişebilecek.

Rockstar Games’in sunduğu yükseltme paketi; özel araçlar, dijital bonuslar, kozmetik içerikler ve Ultimate Edition’a özel ek avantajları kapsıyor. Böylece Standard Edition sahipleri, yalnızca sürümler arasındaki yükseltme ücretini ödeyerek daha kapsamlı pakete geçiş yapabilecek.

GTA 6 Ultimate Edition Yükseltme Fiyatı