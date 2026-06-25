Ön siparişe açılan GTA 6'nın Türkiye fiyatı kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan şey oldu. İşte fiyatlara gelen tepkiler.

Tarihin en çok beklenen oyunu GTA 6’nın bizlerle buluşmasına artık az bir süre kaldı. Öyle ki Rockstar imzalı yapım, 19 Kasım 2026 tarihinde resmen piyasaya sürülecek. Oyunun ön siparişleri ise bugün itibarıyla başlamış durumda. Standart ve Ultimate olmak üzere 2 farklı versiyonunu satın alabiliyorsunuz.

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GTA 6’nın ön siparişleri gece saat 00.00 itibarıyla Türkiye’de de resmen başladı. ABD’de 80 dolara satılan oyunun Türkiye’deki fiyatı standart versiyonuda 3.999 TL, Ultimate versiyonda ise 4.999 TL olarak açıklandı.

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Fiyatlar sosyal medyada en çok konuşulan şey oldu

Tahmin edebileceğiniz gibi GTA 6’nın Türkiye fiyatları açıklandıktan sonra **kısa sürede sosyal medyada kullanıcıların konuştuğu tek konu **bu oldu. Birçok insan yerel fiyatlandırma yoluyla ortaya çıkan bu fiyatlar hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Çoğu kişi, GTA 6 Türkiye fiyatlarının gayet kabul edilebilir düzeyde tutulduğunu ifade etti. Biz de aşağıda gelen tepkileri sizler için derledik.

GTA 6’yı ön siparişle alırsanız çıkışından bir hafta önce 12 Kasım 2026’da oynama imkânına sahip olacaksınız. Ayrıca Ultimate sürüm alındığında kullanıcılara çok sayıda ek kozmetik gibi fazladan oyun için avantajlar da sunulacak. Oyunun 19 Kasım günü PS5 ve Xbox Series X/S’e geleceğini tekrar hatırlatalım.

GTA 6’nın Türkiye fiyatına gelen tepkiler