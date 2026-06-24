GTA 6'nın 13 Dilde Çıkacağı Kesinleşti: Türkçe Var mı?

Yılın merakla beklenen oyunu GTA 6'nın ön sipariş süreci geldi çattı. Artık tüm gözler çıkış tarihine çevrilmiş durumda.
Doğal olarak oyuna dair yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Aktardığımız detayların yanı sıra oyunun Xbox mağazasında 13 dil destekleyeceği gün yüzüne çıktı.
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Büyük ihtimalle Türkçe bulunmayacak
Bu 13 dilin hangi diller olduğunu şu anda görüntüleyemiyoruz fakat GTA 5 ve RDR 2'nin de 13 dil desteği ile piyasaya sürüldüğünü hatırlatalım. Bu diller şunlardı:
- İngilizce
- Fransızca
- İtalyanca
- Almanca
- Kastilya İspanyolcası
- Latin Amerika İspanyolcası
- Brezilya Portekizcesi
- Japonca
- Korece
- Lehçe
- Rusça
- Basitleştirilmiş Çince
- Geleneksel Çince
Aynı şekilde oyunun resmî sitesinde de 13 dil desteği olduğunu görebiliyoruz. Bu diller de yine GTA 5 ve RDR 2'nin destek verdiği diller ile aynı.
Hâl böyle olunca GTA 6'nın Türkçe dil desteği ile gelmeyeceğini söyleyebiliriz. Eğer oyunun çıkışına dek veya çıkışından sonra bir sürpriz olmazsa ne yazık ki kendi dilimizde deneyim edemeyeceğiz.