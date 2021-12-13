Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Singapur'daki yerel borsası için yaptığı onay başvurusunu geri çektiğini açıkladı. Böylelikle Singapur'dan çekileceğini kesinleştiren Binance, ülkede yatırım yaptığı farklı bir borsayla işine yoğunlaşacak.

Kripto paralar konusunda regülasyonlarıyla sıkça gündeme gelen Singapur, kripto paralara karşı çıkmak yerine bunları bir çerçeve altına almak istiyor. Kripto paralar konusunda öncü ülkelerin başında gelmek isteyen Singapur, yerel yatırımcılara kripto para hizmeti sunmak isteyen şirketlerin ‘Digital Payment Token License (Dijital Ödeme Token Lisansı)’ belgesine sahip olmasını gerektiriyor.

Bugüne kadar Singapur’da bu belgeye 170’den fazla kripto para şirketi başvurmuş olsa da Singapur, onay sürecini pek de affedilebilir yapmıyor. Başvuru yapan şirketlerden 100’ü ya reddedildi ya da başvurusunu geri çekti. Şimdiye kadar yalnızca 4 adet şirkete lisans veren Singapur’da dünyanın en büyük borsası Binance’ten de önemli bir haber geldi.

Binance, Singapur yerel borsasını geri çekiyor:

Singapur’da yerel kripto para borsası için aynı lisansı almak için Binance Asia Services altında başvuru yapan Binance, başvurusunu geri çekeceğini, dolayısıyla yerel borsasından vazgeçeceğini açıkladı. Binance.sg uzantılı yerel Singapur borsası, 13 Şubat 2022 tarihinden itibaren tüm açılan hesapları kapatarak hizmet vermeyi durduracak. Bu tarihe kadar kullanıcılardan tüm pozisyonlarını kapatmaları istenecek. Yeni hesap oluşturmaya da bugünden itibaren izin verilmeyecek.

Singapur Para Otoritesi, geçtiğimiz eylül ayında Binance’ten tüm kripto para transferlerini durdurmasını, bunların yerel borsa olan Binance Singapur’dan yapılmasını emretmişti. Düzenleyici kurum, Binance hakkında yatırımcılara uyarı yapmış, platformun yerel yasaları çiğniyor olabileceğini ifade etmişti. Kripto para dünyasının en büyük oyuncularından birisi olan (son araştırmalara göre en büyük kripto para yatırımı ülkesi) Singapur, Binance için de fazlasıyla önemliydi.

Binance, CEO’su CZ, Singapur’dan çekilmeleri hakkında yaptığı açıklamada geçtiğimiz hafta %18’ini satın aldıkları Hg Exchange yatırımlarını hatırlattı. CEO, Singapur’dan halihazırda onay alan borsaya yaptıkları bu yatırımla kendi başvurularının anlamsız hale geldiğini açıkladı. Singapur’daki kripto endüstrisini büyütmek için ortaklarla çalışmaya devam edeceklerini de dile getirdi.