Binance'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Kripto para borsası, popüler coinler arasında yer alan Solana için iki paritede yatırma işlemlerini askıya aldı. Kararın nedeni ise açıklanmadı.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yapılan resmi açıklamada, son dönemlerin en popüler kripto para birimleri arasında yer alan Solana'nın (SOL) USDC ve USDT paritelerinde para yatırma işlemini askıya aldığını duyurdu.

Binance, Solana işlemlerinde neden böyle bir şey olduğuna dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX'in çöküşü ile Solana'daki işlemlerin askıya alınmasının ilgisi olabilir.

Solana, FTX'te tuttuğu 1 milyon dolardan fazla parayı kaybetti

*Solana günlük fiyat grafiği.

Solana Vakfı, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış ve FTX'te 1 milyon dolarlık nakit parasının kaldığını belirtmişti. Şirket, yüklü miktarda FTT ve FTX'in hisse senetlerini de elinde bulunduruyordu. Solana, FTX'te giden varlığın toplam paralarının yüzde 1'i kadar olduğunu ifade etmişti.

Binance'in konuyla ilgili açıklama yapmamış olması kafaları karıştırıyor. Zira SOL fiyatları, FTX nedeniyle zaten oynaktı. Üstelik geliştirici ekip de proje üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Binance'in neyden kaynaklı olarak böyle bir karar aldığı bilinmiyor. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa sizi bilgilendireceğiz.