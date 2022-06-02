Binance, dünyanın en çok dinlenen şarkıcılarından olan The Weeknd ile ortaklık kurduğunu ve sanatçının yeni turnesinin sponsoru olacağını açıkladı. Bu ortaklıkla Web3 teknolojisinin konserlere entegre edileceği ve özel NFT koleksiyonlarının çıkarılacağı belirtildi.

Kripto para, NFT ve Web3 gibi kavramların son zamanlarda oldukça popüler olduğu bilinen bir gerçek. Bu sebeple internetin bir sonraki aşamasını oluşturması beklenen bu kavramlar hakkında birçok ünlü isim ve şirketten hamleler geliyor.

Birçok ünlü isim NFT, Web3 konusunda adım atarken bir hamle de dünyanın en çok dinlenen sanatçılarından olan Kanadalı şarkıcı The Weeknd’ten geldi. Gerçek ismi Abel Makkonen Tesfaye olan ödüllü şarkıcının Web3 teknolojisi ve NFT’ler için dünyanın en büyük kripto para borsasıyla ortaklık kurduğu açıklandı.

The Weeknd, Web3 ve NFT koleksiyonu için Binance ile ortaklık kurdu

Dünyanın en büyük kripto para borsası olarak nitelendirilen Binance, geçtiğimiz aylarda 5’inci stüdyo albümünü çıkaran Kanadalı süperstar ile ortaklık kurulduğunu duyurdu. Açıklamalarda, The Weeknd’in bu yaz başlayacak olan ‘After Hours Till Dawn’ isimli turnesinde Binance’in resmi sponsor olacağı aktarıldı. Ayrıca Web3 teknolojilerinin sanatçının konserlerine entegre edileceği; böylece de hayranlara daha iyi bir konser deneyimi sunulacağı aktarıldı.

Projenin bir parçası olarak ortaklık kapsamında Binance’in yaratıcı girişimciler için bir organizasyon olan HXOUSE ile birlikte çalışacağı belirtilirken, bu işbirliği ile The Weeknd’in turu için özel bir NFT koleksiyonu çıkarılacağı aktarıldı.

Bunun yanı sıra dev borsa, The Weeknd’in Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı için kurduğu XO İnsani Yardım Fonu’na 2 milyon dolar bağışlayacağını da açıklamalarına ekledi. Ayrıca Binance ve The Weeknd’in, satışların %5’inin XO Fonu’na bağışlanacağı ayrı bir NFT koleksiyonu oluşturacağı da gelen haberler arasında yer aldı. Son olarak ortaklık, NFT’ler ve turla ilgili diğer detayların yakın zamanda paylaşılacağı da Binance tarafından belirtildi.