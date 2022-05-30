Kerimcan Durmaz, sıklıkla adından söz ettirirken sosyal medya fenomeni olmak dışında pek çok işle uğraşıyor. Durmaz'ın son adımıysa gelişen NFT dünyasında yerini almak oldu ve bugün yaptığı açıklamayla $BIANCA adlı koleksiyonunun satışa sunulduğunu duyurdu.

NFT dünyası her geçen gün büyürken, şirketlerin yanı sıra bireysel olarak da çok sayıda kişinin yeni koleksiyonlar çıkardığını ve hatta çektikleri fotoğrafları NFT’ye dönüştürdüğünü görmeye başladık. Gelişen dünyada bir koleksiyona sahip olmak isteyen isimlere ise bugün bir yenisi daha eklendi.

Neredeyse attığı her adımla olay olan ve sosyal medya fenomeni kimliğinin yanı sıra şarkısı ve klibiyle de gündemde büyük bir yer edinen Kerimcan Durmaz, bugün NFT dünyasına adım attığını duyurdu. 'Peşimde' şarkısının klibinde yer alan saç makyaj ve kıyafetine NFT koleksiyonunda da yer verildi.

$BIANCA adıyla satışa sunulan koleksiyonda, özel bir çizim ve fotoğraflar yer alıyor

Kerimcan Durmaz’ın duyurusunu yaptığı NFT koleksiyonu, kendisinin özel fotoğraflarının yer aldığı toplam 250 kopyalık bir albümden oluşuyor. $BIANCA adı verilen koleksiyonda yer alan kopyaların yalnızca biri orijinal olmakla birlikte satın alınan bu orijinal versiyon yalnızca satın alan kişiye ait olacak.

Tabii koleksiyonu satın alan kişiler için NFT koleksiyonlarında sıklıkla gördüğümüz bazı özel fırsatlara da yer verilmiş. Satın alan kişiler, Special Edition fotoğrafı aldığında Kerimcan’la YouTube videosunda yer alma fırsatını yakalayabilecek. Bununla birlikte seçilen ilk 10 kişi için de bazı hediyeler bulunuyor. Bunların içinde Kerimcan Durmaz’ın konserine 2 kişilik bilet hakkı ve makyaj koleksiyonu da kazanabilecek.

NFT koleksiyonu için en az 0.11 ETH miktarında bakiyeniz olması gerekiyor. Tabii daha fazla ödeme yapmak, özel hediyelerden daha fazla yararlanabileceğiniz anlamına geliyor. Sahip olduğunuz NFT’leri ise OpenSea üzerinden görebileceksiniz.