Bu sabah Binance Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan pek çok kullanıcı, platformda herhangi bir işlem yapamayınca uçuk senaryolara kafa patlatmaya başladı. Fakat yaşanan kesinti, bir hafta önce duyurulan bir bakım çalışmasıydı.

Kripto para platformlarında gerçekleşen bakım çalışmaları zaman zaman tartışmalara neden olurken, bunlardan bir yenisi daha bugün gerçekleşti. Dünyanın en büyük kripto para platformu Binance’in Türkiye hizmeti, bir hafta önce duyurulduğu gibi bu sabaha karşı planlı bakım çalışmasına alındı.

Fakat duyurunun bir hafta öncesinde yapılmasına rağmen bu sabah borsaya giremediğini gören kullanıcılar, sosyal medyada Binance Türkiye’ye tepki göstermeye başladı. Kullanıcılar boş yere panik yaparlarken olay aydınlanmış olsa da bu kez bakım çalışmasının planlanan bitiş tarihinin uzatılması yeni tepkilere yol açtı. Binance Türkiye’nin açıklamaları ve gelen tepkiler şu şekildeydi:

Binance Türkiye’nin bir hafta önce yaptığı duyuru:

Sabah uygulamaya giremediğini görenlerin tepkileri:

Binance Türkiye, bakım çalışmasının uzatıldığını duyurdu:

Bu açıklama da tepki çekti: