Kripto para piyasasındaki düşüşler çok sayıda kullanıcının sinir krizi seviyesi geçirmesine sebep olabiliyor. Uniswap kullanıcılarından biri de yatırım yaptığı tokenlardaki düşüşün ardından, tokenların yapay olarak düşürüldüğünü iddia ederek Uniswap'e dava açtı.

Kripto para piyasası şu günlerde sıklıkla dolandırıcılık ve kara para aklama gibi haberlerle gündeme geliyor. Bu da piyasadaki kullanıcıları huzursuz etmekle birlikte, bazı platformlarda da kesintiler yaşanmasına sebep olabiliyor. ABD’li bir kullanıcı da yasa dışı işlemler yapıldığını iddia ettiği borsa şirketine dava açtı.

Merkeziyetsiz borsa Uniswap’a şirketin kurucusu ve yatırımcılarının da adının geçtiği 68 sayfalık dava dosyasında oldukça ilginç suçlamalarda bulunuldu. ABD’li Nassa Risley tarafından açılan davanın detaylarını ve suçlamaları gelin birlikte inceleyelim.

Yatırım yaptığı tokenların yapay olarak düşürüldüğünü iddia etti

Nassa Risley isimli kullanıcı uzun bir süredir kripto piyasasıyla ilgileniyor ve Uniswap üzerinden alım - satımlar gerçekleştiriyordu. Ancak fark ettiği bazı durumlar, onu şirkete dava açmaya itti. Risley, geçtiğimiz günlerde EthereumMax, Bezoge Earth, Matrix Samurai, Alphawolf, Finance, Rocket Bunny ve Boombay.io tokenlarına toplam 10.400 dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi. Ancak bu yatırımı yapmasından kısa bir süre sonra tokenlarda büyük bir düşüş gerçekleşti ve Risley, parasının büyük bir kısmını kaybetti. Bunun üzerine, şirketin menkul kıymetler yasalarına uygun açıklamalar yapmadığını ve tokenların yapay olarak yükseltilip alçaltıldığını söyledi.

Yaşadığı bu olayın ardından şirkete, kurucu ve yatırımcılarına toplu bir dava açan Risley, şirketin bazı kişilerin çıkarlarına uygun şekilde değerlerle oynandığını ve bunun kendisi de dahil pek çok kullanıcıyı yüksek miktarda zarara uğrattığını açıkladı. Aynı zamanda iddiasına göre Uniswap, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) üye olması gerekirken henüz üyelik işlemini gerçekleştirmemiş. Merkeziyetsiz bir şirket olduğu için SEC’in bu konuda vereceği karar şimdiden büyük bir merak uyandırıyor. SEC Başkanı Gary Gensler “Bazı platformların SEC’den lisans almış kişiler gibi hareket ettiğini” söyleyerek Uniswap’in incelenmeye başlandığını açıkladı. Uniswap yetkililerinden ise konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.